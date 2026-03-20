River: acuerdo de financiamiento histórico para las obras del Monumental Los 100 millones de dólares serán para pagar la ampliación y el techado del estadio, que comenzará en abril y demandará tres años.

River anunció un acuerdo de financiamiento internacional por hasta 100 millones de dólares, destinado a la obra de ampliación y techado del Monumental.

El anuncio se llevó a cabo el pasado 27 de enero y buscará elevar la capacidad del estadio a 101.000 espectadores. El crédito fue acordado con el Banco Interamericano de Desarrollo y con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y contempla un plazo de pago de diez años, lo que le permitirá al club empezar a abonarlo con las ganancias que generarán las obras unas vez culminadas.

“El financiamiento contempla un plazo total de 10 años, con un período de gracia de tres, lo que permitirá al club comenzar a repagar el crédito una vez que la obra empiece a generar los recursos previstos. En este sentido, el esquema de repago se sustenta en los ingresos incrementales que generará la ampliación del estadio —tanto a través de ticketing como de nuevos acuerdos comerciales vinculados a la mayor capacidad y a las mejoras en la infraestructura— y en el contrato de recitales y el naming», según detalló Stefano Di Carlo, presidente de la entidad de Núñez.

Di Carlo remarcó: “Este logro no sólo garantiza el avance de una obra estratégica para el crecimiento institucional sino que también posiciona a River Plate como una referencia en materia de gestión, transparencia y acceso al financiamiento internacional dentro del deporte”.