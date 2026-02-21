Crisis en librerías 2026: advierten que “la rentabilidad es insostenible” pese a mantener ventas Jerónimo Márquez, titular de Luma Productos S.R.L., aseguró que el sector logró sostener el volumen durante la temporada escolar, pero con márgenes cada vez más ajustados. “No es la importación, es la falta de consumo: no hay plata en la calle”, afirmó.

En el comienzo del ciclo lectivo 2026, el rubro librerías atraviesa un escenario de fuerte tensión. En diálogo con Radio 750, Jerónimo Márquez, dueño de Luma Productos S.R.L., describió un panorama donde las ventas se sostienen, pero la rentabilidad se desploma.

“Estamos en Caseros. Somos 120 personas hoy en día. La empresa tiene poco más de 30 años. Tenemos cuatro marcas, de las cuales Luma es la más conocida. Mi viejo empezó la marca con el clásico papel glasé”, contó sobre los orígenes familiares de la firma.

La compañía produce una amplia gama de artículos escolares y de oficina: papel para dibujo, afiches, cartulinas, rollos metalizados y distintos tipos de folios. “Somos los únicos en Argentina que hacemos carpetas tipo opacas o carpetas con folios. Fabricamos el material y lo transformamos en la carpeta”, destacó, subrayando el perfil industrial de la empresa.

Márquez explicó que sus productos se comercializan a través de los mismos mayoristas y minoristas del sector, y que la temporada escolar ya concluyó para ellos. “Para nosotros ya terminó la temporada escolar y ahora empieza la temporada de las oficinas”, indicó.

A pesar del complejo contexto económico, aseguró que lograron sostener el volumen de ventas. “Hemos mantenido el volumen a pesar de que la calle está complicada. No tenemos contacto directo con el consumidor, pero hablamos con los vendedores”, señaló.

Para sostener ese nivel, realizaron esfuerzos en materia de precios. “En prácticamente dos años hubo un aumento de un 15%. Lo que ayudó es que bajó el costo del insumo”, explicó. Sin embargo, advirtió que el problema hoy no es el volumen sino los márgenes. “La rentabilidad se está haciendo insostenible, estamos perdiendo plata”, afirmó.

En relación a la competencia externa, relativizó el impacto de las importaciones. “No creo que sean lo que más nos está afectando. Lo que más nos afecta es la falta de consumo, que no hay plata en la calle y nadie consume, por lo menos en nuestro rubro. Lo nuestro tanto no se importa porque no hay mucha diferencia que se pueda hacer”, analizó.

Con 120 puestos de trabajo en juego y más de tres décadas en el mercado, la empresa enfrenta el inicio del año con ventas sostenidas pero márgenes cada vez más estrechos, en un sector que depende directamente del poder adquisitivo de las familias y de la actividad económica general.