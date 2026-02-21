Apurados por aplastar los derechos laborales La Libertad Avanza juega todas sus fichas a sancionar la ley para que Milei exhiba “el logro” en la Asamblea Legislativa el 1 de marzo.

En un plenario de comisiones, cargado de cuestionamientos al texto que volvió del la Cámara de Diputados con una sola mejora -la quita del artículo 44 de licencias médicas-, el oficialismo consiguió dictaminar el proyecto, que los senadores opositores cuestionaron por ser tratado “a libro cerrado” y de forma “exprés”. La Libertad Avanza ya pidió sesión para aprobarlo el viernes próximo, antes que termine el periodo de sesiones extraordinarias.

El oficialismo nuevamente apuró los tramites e ingresó el despacho en tiempo récord. El debate en Diputados se extendió hasta entrada la madrugada del viernes y a las 10 de la mañana estaban analizándolo en el Senado. De esta forma, pudo tratarse el dictamen en un plenario de comisiones, que había sido convocado con anterioridad al tratamiento en la Cámara baja de la Reforma Laboral. Algo inédito.

Luego de la aprobación del proyecto en Diputados, marcada por una votación donde los gobernadores Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), junto a los bloques aliados del PRO, la UCR y otras bancadas provinciales le dieron luz verde a la Reforma Laboral del Gobierno, el Senado deberá votar si acepta o no el texto que volvió a esa Cámara sin el artículo que reducía el salario del trabajador/a que se enfermaba además de acortar el tiempo de licencia.

El plenario encabezado por la jefa de bloque de la bancada violeta, Patricia Bullrich, tuvo varios cruces entre los senadores opositores y la ahora libertaria que giraron en torno a las formas en las que el oficialismo llevó adelante todo el debate en ambas cámaras, y a los puntos específicos del proyecto que advierten “afecta derechos constitucionales”.

El primero en tomar la palabra y marcar esta cuestión, fue Jorge “Coqui” Capitanich, quien habló de una “violación flagrante” del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. A su vez, se refirió a cómo serán afectadas las provincias y las localidades de todo el país. “Mantenemos nuestras objeciones por los niveles de afectación de los derechos de los trabajadores y del impacto fiscal a los municipios y las provincias, y que no tiene impacto en la generación de empleo“.

El senador del bloque Justicialista Mariano Recalde criticó que el texto haya sido girado dos horas antes desde Diputados. “Nunca habíamos visto que se tratara de una manera tan rápida, tan exprés, tan afectada e irregular en su procedimiento”, dijo sobre el proyecto que contiene 218 artículos y que “modifica 18 leyes, deroga 11 leyes y suma 21 entre derogaciones parciales”.

Además, Recalde advirtió que el proyecto “se aprobó todo a libro cerrado” y dudó de “la negociación de votos con distinto tipo de contraprestaciones. Todavía no sabemos si hubo coimas. Eso ocurre cuando uno vota una ley que no le hace bien a la gente”.

Un argumento del oficialismo al que apuntó el senador fue el que refiere a “terminar con la industria del juicio”. El porteño explicó que la ley -como está redactada- “aumentará la litigiosidad” y puntualizó que no queda claro si la ley será de aplicación retroactiva como anunció el ministro Luis Caputo recientemente en los medios o si no lo será como parece expresar el texto.

Luego repasó las reformas laborales impulsadas durante el kirchnerismo: “El país tuvo el desempleo más alto cuando usted era ministra, ese desastre vinimos a arreglar los peronistas y este desastre lo vamos a venir a arreglar otra vez”. Aunque Bullrich le advirtió: “Bueno, si ganan las elecciones lo arreglarán”.

La riojana Florencia López, protagonizó otro cruce con la jefa de LLA. La senadora arrancó su exposición con una dura crítica a todo el trámite parlamentario, incluso se refirió a la conformación de las comisiones, donde LLA le quitó lugares a la oposición. Por otro lado, comparó la inédita velocidad en el giro del proyecto de Reforma Laboral que logró el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, que no se vio en las leyes de Discapacidad o Financiamiento Educativo, por el contrario, se esperaron por semanas. “Ah, los discapacitados podían esperar”, ironizó.

La peronista definió la ley como de “precarización laboral” y de ahí su “urgencia”, pero advirtió que “el pueblo se va a despertar, y no van alcanzar los helicópteros para escaparse como lo hicieron antes”, lo que le valió la reacción de Bullrich, que intentó frenarla con un “epa, repita, pará ahí”, mientras buscaba un aliado en su bancada -que no apareció- para confrontar con la riojana.

En la misma línea que la riojana, Juliana Di Tullio cuestionó la violación del reglamento interno de esa Cámara. “No deberíamos estar acá, lo saben todos. Están violando el artículo 103 del reglamento”, reclamó y sumó que el plenario fue convocado “antes de la aprobación de la ley, que fue hace un par de horas atrás”. La senadora habló también de una “degradación institucional” que derivará en presentaciones judiciales contra la ley, a la vez que cargó contra los senadores dialoguistas al acusarlos de ser “todos violetas” por firmar el dictamen junto a LLA.

Algo que caracterizó el debate en ambas Cámaras, tanto en los plenarios de comisiones como en el recinto es la poca defensa del proyecto por parte de los legisladores libertarios. La ausencia de voces oficialistas marcó, por un lado, la necesidad de apurar el debate y por otro la falta de entendimiento del total de los artículos. De ahí, que el senador Carlos Linares cargó contra los senadores oficialistas que “no leyeron (la ley), no saben lo que van a votar”, y resaltó: “Ni uno pidió la palabra, ni un aporte hicieron”.

Desde el bloque Convicción Federal, Fernando Salino, también arremetió contra LLA por el tratamiento del proyecto: “No es un procedimiento serio el de esta ley. No respetaron absolutamente nada”. “¿Qué carrera están corriendo? ¿Cuál es el apuro?”, preguntó.

Quien salió a responder las críticas fue el economista libertario Agustín Monteverde que rechazó en todos sus términos la variedad de “falsedades e infamias que se vertieron por parte de la oposición”, y aclaró – sin hacer defensa del proyecto- que el texto llegó rápido de Diputados porque son “eficientes” y tienen “apuro” por hacer próspera y grande a la Argentina. “Escuchamos también unas expresiones golpistas. Tienen una desconexión total con la sociedad”.

Al cerrar el debate, Patricia Bullrich defendió la legitimidad del proceso y rechazó las acusaciones de corrupción. Aseguró que la ley propone avanzar hacia relaciones laborales más libres: “Tenemos una tasa de desempleo que va a la baja y va a ir mucho más cuando las relaciones entre empleados y empleadores sea más libre”. “Nosotros tomamos el toro por las astas y ponemos sobre la mesa un problema que existe”, remató.

Con el dictamen ya firmado y el pedido de sesión realizado con las firmas de Flavia Royon (Salta), Carmen Álvarez Rivero (LLA), Agustin Pedro Coto (LLA), Edith Terenzi (Chubut) y Patricia Bullrich, el oficialismo queda a un paso de sancionar la ley la próxima semana, mientras la oposición insiste en los cuestionamientos respecto al alcance de los cambios y su impacto sobre los derechos laborales y las finanzas públicas de provincias y municipios.

Por Eva Moreira