La inflación de alimentos se disparó en la primera semana de febrero y tuvo la mayor suba desde marzo de 2024
Según el relevamiento de la consultora LCG, los alimentos y bebidas se incrementaron 2,5% en los primeros días del mes. Junto con los aumentos de servicios suman presión al IPC, en medio de la polémica por el bloqueo a la nueva medición del INDEC.
El número refleja la persistencia de la inercia inflacionaria. Si esta tendencia se sostiene en lo que resta del mes, sumará una fuerte presión al IPC mensual, que ya de por sí sentirá el impacto de los fuertes aumentos en las tarifas por la quita de subsidios (aunque no se reflejará en toda su magnitud por el bloqueo del nuevo índice).
La contracara fueron los aceites y las frutas, que bajaron 0,1% y 0,9% respectivamente.