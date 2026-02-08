La inflación de alimentos se disparó en la primera semana de febrero y tuvo la mayor suba desde marzo de 2024 Según el relevamiento de la consultora LCG, los alimentos y bebidas se incrementaron 2,5% en los primeros días del mes. Junto con los aumentos de servicios suman presión al IPC, en medio de la polémica por el bloqueo a la nueva medición del INDEC.

La inflación de alimentos y bebidas se aceleró con fuerza en la primera semana de febrero. Según una medición privada, se trató del incremento semanal más elevado desde marzo de 2024, cuando los precios de la economía aún reflejaban el impacto de la megadevaluación de diciembre de 2023, implementada en el inicio de la gestión de Javier Milei.

El dato llega en medio de la polémica desatada por el bloqueo que el Gobierno impuso a la publicación del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) del INDEC, basado en una canasta de consumo de los hogares más actualizada, que iba a ver la luz el próximo martes. El viejo IPC, que continuará en vigencia, pondera con un mayor peso a los alimentos y bebidas respecto de la nueva medición, que finalmente fue suspendida.

El dato lo aportó la consultora LCG, una de las que sigue de forma semanal la evolución de los precios de alimentos y bebidas. De acuerdo con su medición, la primera semana de febrero dejó un salto del 2,5%. No solo se trata del incremento más importante de este año, sino que hay que remontarse a la segunda semana de marzo de 2024 para ver un guarismo superior (3,3%).

El número refleja la persistencia de la inercia inflacionaria. Si esta tendencia se sostiene en lo que resta del mes, sumará una fuerte presión al IPC mensual, que ya de por sí sentirá el impacto de los fuertes aumentos en las tarifas por la quita de subsidios (aunque no se reflejará en toda su magnitud por el bloqueo del nuevo índice).

Alimentos y bebidas: los mayores aumentos

Dentro de la canasta que mide LCG, el mayor salto de precios lo experimentaron las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, que escalaron 7,3%. La otra suba que se destacó fue la de productos de panificación, cereales y pastas, con 6%. La contracara fueron los aceites y las frutas, que bajaron 0,1% y 0,9% respectivamente.