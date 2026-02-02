Inflación, pobreza y salarios informales: las polémicas que marcaron la gestión de Lavagna en el INDEC Los cuestionamientos metodológicos al Instituto Nacional de Estadística y Censos provenían desde los sectores más diversos, incluído el propio FMI

La gestión del renunciado Marco Lavagna al frente del Instituto de Estadísticas y Censos Nacionales (INDEC) estuvo marcada por polémicas con respecto a las metodologías de cálculo de varios indicadores claves de la economía. Nombrado por Alberto Fernández en diciembre de 2019, siguió en su cargo con la asunción de Javier Milei en 2023.

Nuevo cálculo de la inflación: la polémica de los ponderadores

La metodología para medir la inflación es un tema que marca la agenda relacionada al INDEC desde hace dos años. A pesar de tener listo el cambio al menos desde septiembre de 2024, el Gobierno retrasa la puesta en marcha de los nuevos ponderadores del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El propio Luis Caputo, ministro de Economía, confirmó hace instantes que el INDEC seguirá usando la ENGHo de 2004/05 y que, por ende, la actualización anunciada se suspende. Esta decisión es la que precipitó la renuncia de Lavagna, quien presionaba para implementar los nuevos ponderadores.

Desde Economía advirtieron que, a pesar de que el ajuste grande de servicios en teoría ya se hizo, el cambio haría subir unas décimas el indicador de enero y eso significaría un octavo mes consecutivo al alza. Caputo también confirmó que el sucesor de Lavagna será su segundo, Pedro Lines.

Los ponderadores determinan qué porcentaje de los ingresos gastan en promedio los hogares en cada rubro de la economía. El INDEC sigue tomando como base datos recogidos hace más de dos décadas, a pesar de tener datos de 2017/18.

La diferencia más importante es que en la ENGHo reciente los aumentos de los servicios y transporte tienen más peso que antes a la hora de calcular el IPC. Alimentos y Bebidas sigue siendo el rubro más relevante, pero baja su incidencia.

Un informe de la Consultora Equilibra advierte que de haberse usado los ponderadores actualizados desde diciembre de 2023, la inflación hubiera sido 11 puntos más alta. Desde el Observatorio de la Deuda Social de la UCA sostienen que la diferencia es de 15.

IPC mes a mes Evolución de la inflación con ponderadores viejos y nuevos durante el gobierno de Javier Milei (Equilibra)

El cambio es un reclamo de sectores muy diversos como el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) que pide una medición más actualizada.

La inflación acumulada durante el gobierno de Alberto Fernández fue de 931%. Con la actualización de la ENGHo también hubiera sido un número elevado, pero el total habría dado 891%, 40 puntos menos.

El Gobierno de Milei ya sabía que su política económica provocaría un muy fuerte aumento del gasto en servicios. Pero decidió retrasar la nueva medición para esconder esos puntos de inflación.

Esos puntos de inflación que el Gobierno “se ahorró” no solo le sirvieron para mostrar una baja más profunda, sino que evitaron que salarios, jubilaciones y prestaciones sociales se actualizaran a otro ritmo y comprometieran el superávit.

Canasta básica y medición de la pobreza

A finales de 2023 el 41,7% de la población estaba bajo el umbral de la pobreza. El último dato del INDEC, correspondiente al primer semestre de 2025, arroja 31,6%.

Es contradictorio que la pobreza disminuya cuando los salarios perdieron contra la inflación, aumentó el desempleo (se perdieron sobre todo empleos registrados de calidad) y por ende cayó el consumo masivo.

Además de nuevos ponderadores para la inflación, la mencionada ENGHo 2017/18 tiene una nueva Canasta Básica Total (CBT), la que se toma como referencia para medir la inflación. Son los bienes y servicios que un hogar urbano promedio consume.

Los datos viejos que se siguen usando indican que un hogar gasta en promedio el 38,4% de sus ingresos en alimentos, mientras que en los actualizados ese número baja al 22,7%. Al mismo tiempo, Vivienda y servicios del hogar, Transporte y Comunicaciones (incluye telefonía e internet) aumentan exponencialmente.

“Si se tomaran los datos nuevos la canasta para la familia tipo se iría de $1.257.329 a más de $1.900.000. Eso aumentaría hasta 10 puntos la pobreza”, advirtió Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, hace unas semanas en diálogo con este medio.

Evolución pobreza Equilibra Evolución de la pobreza según la Canasta Básica Total que se tome como referencia (Equilibra)

Por otro lado, a comienzos de 2024 se realizaron cambios en las preguntas que se les realizan a las personas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que se hace de manera trimestral y mide, entre otras cosas, la pobreza (esta se publica de manera consolidada cada semestre). Este cambio metodológico, que se hizo sin avisar y que salió a la luz varios meses después, provocó una baja de la pobreza.

La EPH también mide la evolución de los salarios informales, que representan el 42% de la masa laboral. Según el INDEC desde diciembre de 2023 esos sueldos crecieron casi 30% por encima de la inflación.

Son números que hablan de una verdadera “revolución salarial” en el sector. Pero la realidad indica que es la mejor captación de ingresos de prestaciones sociales la que provoca esto, no un incremento salarial real.

Desfinanciamiento y cambios en las estadísticas de turismo

La Secretaría de Turismo, en manos de Daniel Scioli, dejó de financiar las encuestas de turismo. El exgobernador bonaerense aseguró que la metodología no era la correcta: argumenta que es necesario discriminar entre gastos de compras de productos importados vía courier o servicios de streaming y los dólares que efectivamente se gastan fuera del país.

Desde el INDEC aseguraron que su medición se basaba en criterios internacionales y que tras el desfinanciamiento trabajarían con los organismos de estadística provinciales para mantener los datos.

Scioli – Lavagna Daniel Scioli, secretario de Turismo y Ambiente, se cruzó con el titular del INDEC Marco Lavagna por los datos turísticos. (Imagen Web)

Desde 2011 que la cuenta turismo del Banco Central—lo que ingresa del turismo receptivo menos lo que sale del emisivo— es deficitaria. En 2024 ese rojo fue de más de 5.5 mil millones de dólares y en 2025 estaría encima de los 10 mil millones (pero solo 4 mil millones son exclusivos del turismo).

A Scioli no le gustan los datos que surgen de estas encuestas: baja ocupación hotelera en destinos locales, aumento de viajes al exterior y despidos en el sector de hotelería

Por Vardan Bleyan