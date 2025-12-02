Messi en el Mundial 2026: la condición que puso para jugar El capitán argentino sabe bien que debe cuidarse si quiere llegar al Mundial 2026

El capitán Lionel Messi dejó claro hace algunas semanas que pretende jugar el Mundial 2026, aunque advirtió que solo lo hará si llega en condiciones óptimas.

El capitán de la Selección argentina, hoy en Inter Miami, sostuvo que su presencia en la próxima Copa del Mundo dependerá de cómo evolucione físicamente en los meses previos al inicio del torneo, que comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio.

En una entrevista con el Diario SPORT Messi reconoció que la idea de disputar su sexto Mundial lo entusiasma, pero mantuvo su postura cautelosa sobre la decisión final.

“El Mundial y jugar con la Selección es especial, más después de haberlo ganado. No quiero ser una carga, me quiero sentir bien físicamente, estar seguro de que puedo ayudar y aportar cosas al grupo”, afirmó sin rodeos, en donde dejó en claro que no forzará su presencia por simple deseo personal.

El rosarino explicó además un punto clave: el calendario de la MLS, que difiere del europeo y podría influir en su preparación hacia 2026: “La temporada nuestra es diferente a la de Europa, vamos a tener una pretemporada de por medio, pocos partidos antes de llegar al Mundial. Es cuestión de ver en el día a día si estoy bien físicamente para estar como a mí me gustaría y poder participar”, señaló.

A pesar de ese condicionante, sostuvo que la ilusión sigue intacta, aunque evitó dar certezas: “También soy consciente de que es un Mundial, es lo más grande que hay a nivel de competencia. Estoy ilusionado, pero lo voy a llevar día a día”, remarcó.

Messi también habló sobre su autoexigencia, un rasgo que, según él, no disminuyó con el paso del tiempo ni con el lugar que ocupa hoy en su carrera. Aseguró que su manera de vivir el fútbol es la misma de siempre y que su mentalidad competitiva continúa idéntica a la de sus primeros años.

“Es lo que hice toda mi vida de chiquito, lo que me apasiona y lo que me gusta: jugar al fútbol y competir. No me gusta perder a nada, cada vez que entro a una cancha es para ganar o intentarlo. Era el desafío mío y de los chicos que jugaron”, expresó

Con esa expectativa moderada, pero sin cerrar ninguna puerta, Messi dejó una vez más su postura clara: quiere estar en el Mundial 2026, pero solo si puede rendir al nivel que él mismo se exige. Mientras tanto, su situación seguirá evaluándose día a día, como él mismo insiste en repetir.