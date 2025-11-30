Dos grupos de gobernadores arman interbloques compiten entre sí para ser tercera fuerza en Diputados Santa Fe, Córdoba y Chubut pelean mano a mano contra Salta, Tucumán, Catamarca y Misiones. Se disputan la vicepresidencia tercera.

Dos grupos de gobernadores, uno ligado a Provincias Unidas, y otro más cercano al Gobierno nacional, aceleraron la «rosca» política para armar interbloques en el Congreso y compiten mano a mano para convertirse en la tercera fuerza de una Cámara de Diputados hiper polarizada.

La zanahoria que los moviliza en esta carrera frenética contra el tiempo, con línea de llegada en la sesión preparatoria del próximo miércoles, es la vicepresidencia tercera, y algunos de los pocos lugares en las comisiones que quedarán disponibles por fuera de la bipolaridad.

El primer golpe de efecto lo dieron el miércoles pasado los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres y la vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, quienes se reunieron en una oficina de la Cámara de Diputados para dar un mensaje político: que Provincias Unidas no fue solamente una experiencia electoral sino que es una fuerza viva que busca pisar fuerte en el Congreso.

La estructura del bloque es más o menos nítida: seis cordobeses encabezados por Juan Schiaretti, dos porteños (Martín Lousteau y Mariela Coletta), el bonaerense Pablo Juliano, el jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, los socialistas santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías, y quien pide pista como jefa de bloque, la también santafesina de extracción del PRO Gisela Scaglia.

Pero para convertirse en tercera fuerza de la Cámara de Diputados van a necesitar bastante más que eso. Del radicalismo necesitan convencer a la jujeña María Inés Zigarán, que responde al gobernador Carlos Sadir, y también al correntino Diógenes González.

Éste último espera instrucciones del gobernador radical Gustavo Valdés, quien debe decidir si enviar a su pupilo al bloque de Provincias Unidas o al de la Unión Cívica Radical.

Si Valdés aceptara presidir el Comité Nacional de la UCR, como le vienen proponiendo, tendría poco margen para encuadrar a su diputado en un bloque ajeno al del partido centenario.

También están en duda el diputado santacruceño José Luis Garrido, quien aguarda la decisión del gobernador Claudio Vidal, y el entrerriano Francisco Morchio, quien decidirá su destino la semana que viene junto a su gobernador Rogelio Frigerio.

Por otro carril, siguen las negociaciones para integrar a Miguel Pichetto y Nicolás Massot de Encuentro Federal y a los dos “lilitos” de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Pichetto está dolido porque se enteró por la prensa que Provincias Unidas quería correrlo de la presidencia del espacio para imponer a Scaglia, cercana a Pullaro.

Tampoco le interesa al oriundo de Río Negro licuarse en Provincias Unidas, y exige que se habilite un interbloque con varias bancadas donde se respeten las identidades particulares. Lo mismo está pidiendo la Coalición Cívica.

Al día siguiente del cónclave con el que primeriaron Santa Fe, Córdoba y Chubut, se realizó otra reunión en la Casa de la Provincia de Salta, en el centro porteño, con fuerte ruido mediático, de la que participaron los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz, de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

A partir de este encuentro cobró mucha fuerza el plan para armar un interbloque del Norte Grande que uniría a los diputados de estas tres provincias con los misioneros del Frente de la Concordia que conducen Carlos Rovira y el gobernador Hugo Passalacqua.

Rolando Figueroa, de Neuquén, también participó de este encuentro de gobernadores pero en principio no sería parte de este nuevo reagrupamiento en un interbloque federal.

Además, hay gestiones intensas para sumar a los dos diputados del MID Oscar Zago y Claudio Falcone, y a al menos dos de los cuatro integrantes del bloque Coherencia: Carlos D'Alessandro y Gerardo González.

La pelea está abierta y el final es incierto…

Por: Sebastián Hadida