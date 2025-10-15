Duras críticas a la sumisión de Milei a la Casa Blanca Cristina Kirchner, Jorge Taiana y Sergio Massa, entre otros, se expresaron tras la reunión de Milei en Estados Unidos.

El presidente Javier Milei fue a Washington en busca del salvataje a su gobierno pero Donald Trump condicionó el salvavidas solo si el libertario gana la elección del 26 de octubre. Las repercusiones sobre la extorsión de Trump a los ciudadanos argentinos no se hizo esperar por estos pagos, especialmente de la principal fuerza opositora. «¡Argentinos… ya saben lo que hay que hacer!«, fue el mensaje de Cristina Kirchner a la que adjuntó una foto de Milei junto a su par estadounidense y el textual de la advertencia del republicano tras el almuerzo en la Casa Blanca.

“¡Presidente Trump basta de extorsionar al pueblo argentino! A cualquier extorsión se responde con valentía y denunciando a los responsables de la amenaza. Si la decisión es frenar a Milei o aceptar que el presidente de los EEUU nos diga a quien debemos votar, los argentinos el 26 de octubre sabemos lo que tenemos que hacer. ¡Nunca fue tan claro!”, agregó el excanciller y primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taina, en X.

“Nuestro campo, nuestras industrias, nuestras PyMEs, nuestro talento, nuestros trabajadores, nuestros investigadores, nuestras familias, nuestras universidades: eso es lo único que nos va a hacer grandes”, sostuvo el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. Por su parte, la senadora bonaerense electa Malena Galmarini puso un manto de sospecha sobre el respaldo de Trump a la Argentina al afirmar que “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía…Como diría Lali Espósito: ‘qué peligroso, qué triste’”, publicó la ex titular de Aysa.

“Mientras el presidente de Estados Unidos, de frente condiciona su ‘ayuda’ a la Argentina según a quien votemos Milei mira a su pueblo con la nuca”, agregó Máximo Kirchner junto a la foto de la conferencia de prensa donde al mandatario argentino solo salió de espalda.

Otros candidatos para las legislativas también expresaron su repudio. “Milei no gobierna para los argentinos, es un simple empleado de Estados Unidos a cargo de la entrega del país. Trump no apoya a la Argentina, encontró en Milei y sus aliados un títere que se endeude y le entregue los recursos argentinos”, sumó el diputado Martín Soria y candidato a senador por Río Negro.

“Trump se mete en Argentina solo si Milei gana. Que pierda”, publicó La Cámpora contraponiendo una foto de La Libertad Avanza con la bandera de Estados Unidos a la de Fuerza Patria con la argentina.