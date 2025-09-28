Racing e Independiente paralizan Avellaneda con el clásico: hora, TV y formaciones
Se trata de un duelo con realidades muy diferentes entre el equipo de Gustavo Costas, que llega tras clasificarse a las semifinales de la Copa Libertadores; y el del debutante Gustavo Quinteros, que todavía no ganó en el certamen local.
Probables formaciones de Racing vs Independiente
Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Facundo Mura, Bruno Zuculini, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari o Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
Cómo ver en vivo Racing vs Independiente
El partido será transmitido en la Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.