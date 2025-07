A pesar del golpe, Santiago Caputo seguirá dentro de la mesa de decisiones del Gobierno El asesor presidencial no dejará el lugar de poder que ocupa dentro del oficialismo, aunque no se hará cargo de la estrategia de campaña bonaerense, a menos que Milei lo pida. La confección de listas enojó a la militancia libertaria, que se recluyó en las redes para apuntar contra Sebastián Pareja y los Menem. El nuevo rol de Las Fuerzas del Cielo en el operativo contención.

Como quien conoce el desamor en la temprana adolescencia, el sábado el piberío libertario chocó de frente contra la desilusión. La militancia orgánica que sigue a Javier Milei desde que era un mero fenómeno mediático atraviesa horas de decepción, propias de la novatería que los acompaña desde el desembarco del líder libertario al poder. Con más heridos que satisfacciones, en Las Fuerzas del Cielo, la orga apadrinada por Santiago Caputo, se calzaron los trajes de enfermeros y salieron a socorrer a los caídos que dejó un cierre de listas que nunca los tuvo como protagonistas.

Las horas previas a cumplirse el deadline para la presentación de nombres fueron caóticas. Gracias a una contundente muestra de poder de Karina Milei, auspiciada por sus armadores Sebastián Pareja y Eduardo “Lule” Menem, el grupo que ocupa las oficinas montadas en el Salón de los Próceres vio desvanecerse ante sus narices la esperanza de ser los motores de un cambio que todavía no llegó y recibieron una dura lección que los acompañará el tiempo justo que dure la decepción política. Ni más, ni menos.

El único referente que los jóvenes lograron colar en los centenares de nombres que se pusieron sobre la mesa fue el secretario de Culto y Civilización, Nahuel Sotelo. El treintañero competirá por renovar su lugar en la Legislatura bonaerense desde el quinto lugar, por debajo del ex comisario monzonista Maximiliano Bondarenko y la jorgemacrista María Sotolano. La decisión de dejar afuera a sus referentes, que en el karinismo quisieron pintar de misericordiosa, enfureció a la militancia orgánica no controlada por el caputismo. Desde el momento que se conocieron los nombres, el submundo digital que ocupan los pibes libertarios se llenó de quejas y reproches contra los armadores de la hermanísima.

La cuenta @TraductorTeAma, manejada en las sombras por el militante Esteban Glavinich, despotricó contra Pareja por la elección de Pablo Morillo como candidato en la segunda sección. El aspirante de la lista libertaria en el extremo norte de la provincia fue hasta el 2023 funcionario de Axel Kicillof y en las últimas horas se vitalizó un video suyo en el que augura que el gobernador es un buen aspirante a la presidencia. “Buenos días @SPareja_ , vos sos un pelotudo y un hijodeputa”, reza el posteo del libertario. La crítica del joven se replica en masa por otros que, como él, están convencidos que la propuesta libertaria está llena de peronistas encubiertos.

No fue el único. En el programa La Trinchera, emitido por la señal libertaria Carajo, los presentes se refirieron al subsecretario de Integración Socio-Urbana como “el nuevo (Carlos) Kikuchi”, el primer ejecutado del gobierno de Milei. En 2023, el ahora senador provincial fue el encargado de llevar las riendas de un armado apurado que el entonces candidato precisaba para disputar el cargo presidencial. Con la creencia de que esa no sería más que una aventura temporal, el barón constituyó listas con la más variopinta fauna del espectro político que, con el resultado final, terminaron siendo el yunque con el que hoy debe lidiar el oficialismo en el Congreso y las legislaturas.

El enojo de las bases, que no temen ocultar su descontento, es una alerta que desde el karinismo deberán leer con atención si no quieren ser los nuevos protagonistas de la decepción partidaria que impulsó la carrera política del presidente. Mantener alineado a este todavía contenido pero ruidoso sector tendrá que ser uno de los puntos a tachar en la lista de tareas de cara a la elección del 7 de septiembre y es ahí donde Las Fuerzas del Cielo podrían volver a retomar protagonismo. El grupo caputista conoce como nadie a sus seguidores. Por eso todo movimiento serán leídos como mensajes hacia adentro.

Por el momento, el silencio los hermana. Desde hace días, el legislador Agustín Romo, el ex titular de Intercargo, Lucas “Sagaz” Luna, Daniel Parisini (conocido popularmente como Gordo Dan) y hasta el propio Caputo no forman parte de la conversación digital y decidieron recluirse en su grupo de whatsapp desde donde analizan el panorama actual que los tiene bajo los reflectores del bochorno.

Santiago Caputo junto a Agustín Romo, Nahuel Sotelo y Lucas «Sagaz» Luna.

En el mientras tanto, y como si nada pasara, el sábado Javier Milei descansaba en Olivos musicalizado por sus ya conocidas noches de ópera. Una actitud pasiva que en el Salón Martín Fierro esperaban que abandonara hasta último momento, pero no ocurrió. El presidente, reacio a todo lo que se parezca a una negociación política, dejó en mano de su hermana la confección de los nombres que deberán replicar sus evangelios en la Legislatura y los concejos deliberantes. Se enteró de los acontecimientos recién cuando el trámite ya estaba liquidado. Una manera elegante de decidir no meterse en la puja cada vez más tensa que atraviesa de lleno a su Triángulo de Hierro y que muchos empiezan a mirar con cada vez más preocupación.

Un tropezón no es caída: Caputo seguirá en la mesa chica

El golpe que significó quedarse afuera del primer armado como oficialismo, sin embargo, no se replicará en la realidad tangible del día a día del gobierno. Caputo no sólo continuará manteniendo su poder en el Ministerio de Justicia, la SIDE y la ex AFIP, sino que, de ser solicitado por el presidente, la estrategia de campaña electoral estará en sus manos. Además, y pese a no participar de la mesa política de los martes, donde los Menem se sientan con cada vez más comodidad, el consejero del poder forma parte de una mesa chica blue de la que, por ahora, sólo participan el presidente, su hermana, el jefe de gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía Luis Caputo.

La primera edición de esta nueva cumbre tuvo lugar el martes pasado, en el despacho presidencial. Allí, todos los actores se reunieron en la víspera de lo que fue el posterior encuentro del jefe de gabinete con más de una decena de gobernadores en el cocktail inaugural de la feria de La Rural. Pese al absoluto hermetismo, no es descabellado que los presentes hayan armado un plan de ruta para afrontar la avanzada que deberán tolerar en el Congreso en caso de que las provincias decidan mantener su postura revanchista. En esta contención, Caputo -quien nunca cortó el vínculo con los mandatarios- será fundamental.

A pesar a las turbulencias que azotan su gestión, el presidente mantendrá su agenda tal como estaba planeada. Este martes volará a Córdoba para participar de la Derecha Fest, el encuentro libertario que lo tiene como principal atracción. Junto a él estarán Parisini; el titular de la Fundación Faro, Agustín Laje; el escritor Nicolás Marquez; el cineasta Diego Recalde, entre otras figuras del mundillo libertario. Milei despegará junto a su hermana Karina por la tarde para llegar a horario al evento cuyo valor de ingreso ronda los $35.000.

Flyer de La Derecha Fest.

Es posible que en el avión los hermanos tengan tiempo de hablar de la nueva baja que sufrió el oficialismo. Este lunes en el Boletín Oficial se publicó la renuncia de Demián Reidel al consejo de asesores del presidente. Según él mismo comentó, su salida se sustenta en la decisión del economista de abocarse de lleno a la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y al desarrollo del Plan Nuclear Argentino, aparentemente incompatibles con su función en la mesa de expertos que apoyan al libertario, que tuvo más fugas que ingresos.

Pese a abandonar este cargo, Reidel tiene las puertas abiertas de la Casa Rosada. Después de tres intentos fallidos en la elección de la puerta correcta para ingresar, el candidato al premio Nobel visitó a Karina en el despacho que la secretaria general custodia en el primer piso del edificio. Por eso, no será raro seguir viéndolo por los pasillos para avanzar en el plan de construir el primer reactor nuclear del país, un sueño que ni él ni el presidente abandonarán.

Por: Tatiana Scorciapino