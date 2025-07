«Cabeza, corazón y coraje»: los desafíos de la nueva alianza peronista

La senadora por la Provincia de Buenos Aires, María Teresa García, destacó la unidad alcanzada por el peronismo en el cierre de las alianzas de cara a las próximas elecciones legislativas bonaerenses. Finalmente, tras un acuerdo entre Máximo Kirchner, Axel Kicillof y Sergio Massa, irán con el sello Fuerza Patria y adelantó cómo cree que debe darse el armado de las listas.

“La consigna fue cabeza, corazón y coraje. Y eso es lo que hay que tener. Cabeza para pensar la salida. Corazón porque no se puede ser insensible. Y coraje para enfrentar a los mismos sectores que la llevaron a ella, siendo inocente, a la detención domiciliaria”.

Así dijo García, “hubo un enorme esfuerzo por parte de Cristina, días y meses antes de la detención, de que se conformara un conjunto de compañeros para avanzar con la unidad”. “Eso nunca estuvo en duda”, sostuvo.

Y añadió: “Se llegó ayer sobre el filo de la instrucción. Se eligió un nombre. Esta fue la primera etapa. Se definieron los apoderados y la junta. Ahora empieza el período de la definición de candidaturas”.

Sobre este punto, García fue tajante y aseguró que no se debe dar esta etapa con mezquindades: “Esta no debe ser una lista de compensaciones, sino que representa lo que está pasando. no es tres para vos, dos para mí”.

Sin vueltas, afirmó sobre esta idea: “Sería muy berreta en la situación que está pasando Cristina y la sociedad terminar con una lista de compensaciones haciendo porcentajes”.

“Acá tiene que haber conciencia de que la conducción del peronismo está presa. Quien crea, cualquiera sea, que su representación es superior, es un error. La sociedad ya lo identifica. Ya ve que hay algo raro. Cristina libre tiene que ser uno de los ejes de campaña, estar en cada discurso”, dijo.

Sobre el armado oficialista

En tanto, sobre el armado oficialista, dijo: “Ellos han elegido desde hace mucho tiempo pegarle al kirchnerismo, a todos nosotros, calificados de kukas, de ladrones. Ellos lograron jugar el odio y esto tiene un tiempo de subsistencia”.

“No es para siempre. Porque les quitaron el programa de enfermos de cáncer. Esas familia no está pensando en qué maravilloso cómo odian a Cristina. Están pensando cómo conseguir los remedios. Seguir con este discurso, creo, les va a resultar nocivo”, afirmó.

Tras lo que precisó: “Y vimos ayer el baile de Milei y Caputo dejando a toda la gente en zozobra. El odio que ellos formulan, el color violeta, no va a tapar que la alianza con el PRO fue presionada. Yo creo que fue una alianza de sometimiento”.

Finalmente, dijo: “Ahora se gestó una tercera vía con Manes y otros sectores que esperemos que puedan representar otra cosa. Y esto se lo va a ver en la legislatura a ver cómo funciona. Si lo siguen acompañando a Milei o si no lo van a acompañar más”.