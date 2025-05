El mensaje de Briatore a Colapinto: «Le pido 3 cosas, si las hace bien será piloto para siempre»

Briatore sobre Colapinto: «Si lo hace bien, será piloto para siempre»

Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, desmintió que la participación de Colapinto como piloto titular sea temporal. «Franco hará las carreras que tenga que hacer. He leído que tendrá cinco carreras, pero no, no hay límite para sus carreras», dijo Briatore al medio Sky Sports de Italia.

«Tiene que ir rápido, no chocar y sumar puntos. Sólo le pido estas tres cosas, no le pido diez. Si las hace bien, pilotará para siempre», resumió el empresario italiano.