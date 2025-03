Cierre de alianzas en CABA: la derecha va dividida en varios espacios y el peronismo apuesta por Leandro Santoro

Este miércoles cerraron las alianzas para las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y, a última hora, el PRO firmó varios acuerdos en un nuevo frente con el que competirá en mayo. De esta manera, Jorge Macri ya no integra alianza con la Unión Cívica Radical (UCR), la Coalición Cívica-ARI (CC), el Partido Socialista o Confianza Pública, quienes decidieron abrirse del bloque que lidera Darío Nieto y van con candidatos propios. Una ruptura que inició en 2023 tras la fuerte derrota en las presidenciales en las que Mauricio Macri buscaba su reelección. Sin embargo, el partido de Macri no irá solo y estará acompañado por nuevos aliados.

El nuevo frente del macrismo porteño ahora se llamará «Buenos Aires Primero» y está formado por el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), que conduce el diputado Oscar Zago, expulsado de LLA, el Partido Demócrata, el Partido UNIR, el Partido de las Ciudades en Acción y Encuentro Republicano Federal.

En ese sentido, el macrismo está elaborando una lista de posibles candidatos y candidatas, entre los que se encuentran la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; la actual vocera de Jorge Macri, Laura Alonso; el titular de la cartera de Salud, Fernán Quirós; y el ex ministro de Seguridad porteño Waldo Wolff.

Foto: Pedro Pérez

Por su parte, el ex jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta selló un pacto electoral con Confianza Pública (CP), el partido de Graciela Ocaña, que llevará por nombre Volvamos Buenos Aires. Si bien la jugada de Larreta fuera del PRO no sorprendió a ningún referente del macrismo duro, todos coinciden que “esto fue un acto de traición al espacio que conduce Mauricio (Macri)”.

El alejamiento del PRO por parte de Larreta rompe con 18 años de hegemonía partidaria en todo el distrito porteño. “Esto sin dudas es una gran ventaja para todo el peronismo”, confió a este medio una fuente cercana a Jorge Macri.

Foto: Edgardo Gómez

El movimiento nacional y popular en CABA, representado por «Unión por la Patria», tendrá un nuevo selló que se llamará «Es ahora Buenos Aires» y lo encabezará Leandro Santoro.

Por su parte, La Libertad Avanza juega en soledad. El bloque que lidera la mano derecha de Karina Milei dentro de la Legislatura porteña, Pilar Ramírez, está elaborando una lista con referentes propios y otros devenidos del macrismo. Uno de ellos es Federico Sturzenegger, el hombre que “vino a desregular el Estado” y otro es el actual vocero de la presidencia, Manuel Adorni.

«Mientras otros siguen priorizando sus intereses y negocios, en La Libertad Avanza reafirmamos nuestro compromiso con los porteños. No estamos acá para sostener privilegios, vinimos a terminar con un modelo que lo único que hace es beneficiar a la casta», señalaron desde LLA en un fuerte comunicado.

«Creemos en una ciudad libre, donde la motosierra sea política de Estado, donde los impuestos no asfixien al laburante, y donde los recursos de los ciudadanos no se malgasten en agendas que no le cambian la vida a nadie», agrega el documento.

Por último, desde el espacio libertario aseguran que «los porteños van a poder elegir entre más de lo mismo o pasar la motosierra por los privilegios y despilfarros».

Las otras alianzas que juegan solas

El próximo 29 de marzo todas las alianzas y frentes electorales deberán presentar su lista de candidatos. Dentro de la Coalición Cívica suena el nombre de Paula Olivetto, el partido liderado por Elisa Carrió que, como adelanto este medio, rompió su alianza con el PRO y competirá por su propia cuenta. Una fuente cercana a la Coalición Cívica, confesó a este medio que “estamos confiados que con un equipo propio de referentes históricos, podemos llegar a ganar”.

Por su parte, la UCR confirmó anoche que formó alianza con el socialismo, el GEN y otras figuras independientes. «La Ciudad y sus vecinos se sienten ignorados. Basta con recorrer sus calles, visitar un hospital o una escuela pública, o incluso enfrentarse a los problemas de seguridad para darse cuenta de que las cosas no están bien. Buenos Aires es una ciudad sin prioridades, sumida en la improvisación y la especulación política», dijo Martín Lousteau en sus redes.

«Llevamos mucho tiempo comprometidos con la Ciudad. Conocemos a los vecinos, los problemas de cada barrio y tenemos propuestas directas para hacer su día a día más fácil», manifestó el senador nacional y líder de la UCR: «No necesitamos descubrir lo que pasa en la ciudad; lo vivimos y lo conocemos. Queremos aportar esa mirada, esa sensibilidad que creemos se ha perdido. Por eso somos Evolución y, por eso, presentamos a estas elecciones un frente integrado por la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el GEN y ciudadanos independientes».

Por su parte el Frente de Izquierda (FIT), integrado por Partido Obrero (PO), Partido de Trabajadores Socialistas (PTS), Izquierda Socialista y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, van nuevamente en unidad. Entre la posible candidatura para emcabezar la lista se habla de Vanina Biasi, diputada nacional y excandidata a jefa de Gobierno porteño en las elecciones pasadas.

Foto: @horaciorlarreta

Desde el espacio que encabeza Yamil Santoro confiaron a este medio que formaron una alianza con el Partido Libertario y el Partido Demócrata Cristiano, y que se llamará Unión Porteña Libertaria.

Ocurre que Santoro no podrá presentarse bajo el sello RU debido a su pelea abierta con Ricardo López Murphy, con quien supo compartir espacio. «Quienes hoy circunstancialmente controlan al partido, de manera ilegal, no han convocado a elecciones», dijo, de manera que tendrá que competir con otro nombre aún por definir. En su entorno consideran que en las elecciones de mayo podría revalidar la banca que pondrá en juego. Aspiran a conseguir entre 50 mil y 60 mil votos, con ayuda del voto «confusión» por su sintonía de apellido con Leandro Santoro.

Desde el peronismo disidente, integrado por el espacio Principios y Valores del exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, señalaron que llevará de candidato al Coreano-Argentino Alejandro Kim.

También por afuera del partido justicialista, el Movimiento Evita presentó la semana pasada ante la justicia electoral una lista propia de legisladores encabezada por Juan Manuel Abal Medina.

Por: Martín Suárez