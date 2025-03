Carrió denunció a Karina de ser «la cajera de Milei» y confirmó que será candidata a diputada “por si viene una crisis”

La líder de la Coalición Cívica ARI Elisa Carrió presentó en Comodoro Py una denuncia penal contra Karina Milei por “cohecho, tráfico de influencias y por infringir la ley de Ética Pública” a raíz del escándalo de las criptomonedas, confirmó que será candidata a diputada por la provincia de Buenos Aires y ratificó a Paula Oliveto para encabezar la nónima de esa fuerza para la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Carrió, que fue diputada nacional en tres períodos distintos, consideró necesaria su presencia en la Cámara de Diputados ante la posibilidad de que ese cuerpo legislativo tenga que tomar decisiones en medio de una eventual crisis política y económica y también ante el anunciado envío de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

En este punto, la ex socia política de Mauricio Macri adelantó que proporcionará un apoyo al acuerdo con el Fondo, pero condicionado. “Vamos a garantizar el acuerdo con el Fondo, con una condición: que no se use para sostener ni planchar el dólar. Eso es lo que quieren esconder. El staff no va a consentir darle para que el Gobierno intervenga en el mercado, y creo que el Congreso no se lo tiene que permitir, pero es lo más importante para la gobernabilidad. Es importante que la CC esté en las bancas” expresó este miércoles Carrió a la señal LN+.

En febrero, desde la CC ARI anunciaron que Paula Oliveto encabezará la lista para la Legislatura porteña. “La Coalición Cívica decidió ser protagonista en la elección de la Ciudad de Buenos Aires del próximo 18 de mayo. Para esta etapa, confiamos en el liderazgo de Paula Oliveto para representar con nitidez nuestras convicciones, valores y propuestas”, informó en aquel momento el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, algo que “Lilita” luego respaldó: “Va mi mejor discípula, no la invisibilicen”.

Escándalo cripto

Algunas horas antes de la entrevista que brindó Carrió, se hizo público que los diputados de la Coalición Cívica Mónica Frade y Maximiliano Ferraro presentaron una denuncia penal en Comodoro Py contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, por “cohecho, tráfico de influencias y por infringir la ley de Ética Pública” a raíz del escándalo de las criptomonedas.

“Milei y su hermana son marginales: no tienen aportes. Así como en el 2003 dije que los cajeros eran De Vido y Lázaro Báez, ahora digo que la cajera es Karina”, lanzó “Lilita”.

“El escándalo de las criptomonedas es una estafa piramidal hoy, mañana y siempre. Se benefician los Milei. Por eso [Hayden Mark] Davis dice que la plata era de la Argentina, ¿de qué Argentina? De Milei”, señaló.

“Yo no estoy en el tema de la denuncia. Estoy en el tema de la inconstitucionalidad de la designación de los jueces de la Corte”, aclaró Carrió, además de señalar que la sociedad hoy “no quiere ver” el criptoescándalo y que lo verá “cuando venga la crisis, y entonces van a decir Lilita tenías razón”.

“Pero esto es paciencia. Creo que el fiscal Taiano va a acumular la prueba. Creo que la jueza Servini de Cubría, a quien yo quiero personalmente, no va a hacer nada, porque hay que estar con el sistema. Yo la quiero y la respeto, pero sé que no va a hacer nada, porque hay un dicho en tribunales que dice que hay que estar con el sistema”, reconoció Carrió.

Todo por la gobernabilidad

«Yo esperé 20 años. No le vamos a pedir el juicio político, como no se lo pedí a Kirchner cuando en 2004 ya teníamos el informe de obra pública que ningún diario publicaba. Ya está. Los actos de corrupción se cometieron en el financiamiento de campaña, en el pedido de dinero, ya se cometieron. Yo tengo tantos testimonios. No será ahora, será el año que viene, porque me parece que por encima de esto, que es gravísimo, frente a la incertidumbre internacional, nosotros tenemos un deber, que es mantener la gobernabilidad”, planteó.

“Tenemos otro deber, que es impedir que la Argentina pierda lo que conquistó con un enorme sufrimiento, que es la inflación. El Banco Central no tiene reservas, la apertura de la importación lo va a complicar más, el traslado de ganancias que están retenidas por el cepo al exterior es mucho. Nosotros tenemos el deber de bendecir el acuerdo con el Fondo”, insistió.