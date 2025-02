Coletazos del caso $LIBRA: adiós al superávit, más intervención en el dólar, caen reservas y riesgo país en alza

Así son las nuevas coordenadas que acusan recibo de la crisis política que atraviesa el Gobierno. A no dudarlo, la procesión se inscribe en una serie de interrogantes que, por ahora, no encuentran respuesta. ¿Brecha inexistente vs caída en las reservas? ¿Aumento de las importaciones vs. la pérdida del saldo comercial? ¿Qué tipo de acuerdo puede cerrar el FMI con la Argentina en un momento de tanta vulnerabilidad política? ¿Préstamo para reperfilar vencimientos en 2025?