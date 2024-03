La relación con la Justicia: un interrogante que por momentos parece pavor

Sin embargo, y fuera de toda proyección, Milei no ha hecho otra cosa que acatar los fallos que le han sido adversos , con impredecible modosidad. Valga como ejemplo el fallo de la justicia federal de Chubut que ordenó restituir el porcentaje de coparticipación detraído a partir de lo que el gobierno nacional identificaba como una deuda. Apeló, protestó, anunció per saltum y dejó todo en la nada misma, pagando al día siguiente, en silencio. El nivel de diatriba público es inversamente proporcional a la acción concreta.

Un ministro bajo el «fuego amigo»

Tampoco se puede encuadrar esta actitud en la sabiduría de sus asesores. Las únicas dos designaciones que hacen sentido en pos de una vinculación productiva son la del Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y la del ascendente Secretario de Justicia Sebastián Amerio, ambos con terminales abarcativas en el mundo judicial, útiles para capear estos primeros 100 días. A ambos les está yendo mucho mejor que al ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona que debe enfrentar “fuego amigo” que le propina el macrismo desde adentro y desde afuera de su cartera. Y para colmo se estrenó la serie de Coppola.

Pero, a pesar de todo, la atolondrada implementación del sistema acusatorio en Santa Fe ante la amenaza narco, termina siendo una ventana de oportunidad para que los actores del sistema pongan en marcha algo que, de haberse planeado seriamente, quizás no hubiera comenzado nunca. Es la famosa carambola. Resta saber si cumplirá con la medida cautelar que obliga a devolverle dinero de la coparticipación a CABA y que se viene incumplido desde el gobierno anterior. Horacio Rosatti lo reclamó indirectamente en AmCham, la semana pasada. Milei eligió otro tramo de su pasaje ante empresarios sobre el asunto de emisión monetaria como si fuera una conversación entre juristas.

Milei hace cualquier cosa menos señalar jueces con nombre y apellido; no impulsa destituciones en el Consejo de la Magistratura; tampoco firma nombramientos (hay medio centenar a la espera de que sean remitidos al Senado); omite grandes proyectos de reforma judicial; y, según dice, no se interesa por el desarrollo de causas en trámite. No todos sus ministros pueden decir lo mismo.

Los primeros 100 días lo encuentran sin haber estrenado relacionamiento real con el Poder Judicial que, cuidadosamente, tampoco lo dañó con sus armas más filosas: Comodoro Py o el Contencioso Administrativo Federal. Todo siempre es muy dinámico y también puede obedecer a que, al contrario del resto de los actores políticos, los tribunales hayan respetado la “luna de miel” concedida al comienzo de cada ciclo presidencial. Una historia en desarrollo.

Pero si algo llama la atención no es que los tribunales traten bien a un mandatario al comienzo de su gestión y cuando conserva el envión electoral y en imagen; lo que sorprende es que Milei haga lo mismo cuando no escatima vilipendios para nadie que se le oponga. Bien podría decirse que esa situación mutará en algún momento si es que el Presidente comienza a recibir noticias negativas desde tribunales o cuando alguna cuestión de Estado –que para Milei son todas- arribe a la instancia de un fallo de Corte. O sin la cuestión presupuestaria, sensible también para tribunales, comience a ofrecer señales de estancamiento.

Una primera radiografía ofrece una lectura inusual: esa cautela que contrasta con el perfil pendenciero, ¿es real, impostada o disimula un temor? Estaremos por descubrirlo, sobre todo si, como parece, los poderes representativos entran en instancia de colisión.

Por Gabriel Morini