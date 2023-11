Bullrich aseguró que si gana Milei irán a una “convergencia” La ex candidata a presidenta de Juntos por el Cambio manifestó que con sus aliados de La Libertad Avanza no hablaron de “cargos” porque esperan la definición de la segunda vuelta.

La titular del PRO, Patricia Bullrich, aseguró este miércoles que en caso de que el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, gane en la segunda vuelta irán a una “convergencia” entre los dos partidos que integran la alianza opositora y sostuvo que la fiscalización está “muy bien” frente a la elección del domingo.

En la recta final de cara al balotaje, Bullrich dio señales de cuáles serían sus pasos a seguir en los dos escenarios posibles ante un eventual triunfo de Sergio Massa (UP) o Javier Milei (LLA).

“Con la concepción que tengo de lo que va a hacer con el poder (Sergio) Massa, me va a encontrar en la oposición, y si gana Milei vamos a ir a una convergencia que todavía no tiene forma, que no quiero apurar porque no se ha hablado”, adelantó.

A su vez, la ex ministra de Seguridad dijo que en el frente opositor decidieron “no hablar de cargos” hasta que no pase la elección. “Él (Milei) ha tenido una actitud de mantenerse alejado de este tipo de acuerdos partidarios y nos parece que eso está bien. A partir del lunes veremos, será otra historia”, consideró.

Por otra parte, con relación al cuidado de los votos durante la elección, Bullrich contó: «con un 100% de la fiscalización, tenemos un 4% de problemas«, y planteó que se encuentran «muy bien» en esa materia de cara al balotaje.

“Creo que vamos a estar muy bien en la fiscalización y vamos a estar sobrados. Va a ser una fiscalización con mucha voluntad de que no nos roben una sola boleta y que no haya desprolijidades ni violencia”, señaló la titular del PRO en declaraciones radiales.

La ex candidata presidencial insistió además con su apoyo al libertario, aunque aseguró que su figura y la de Milei «no son lo mismo» a pesar de que arribaron a un «núcleo de coincidencias» para enfrentar al candidato de Unión por la Patria.

En tanto, Bullrich aprovechó para tirar dardos contra la figura del candidato oficialista: “Massa es un ejemplar típico de un modelo de poder similar, quizás en otra clave, al de Cristina (Fernández) y Néstor (Kirchner)”

“Es una persona peligrosa con poder, no tiene ningún límite”, concluyó.