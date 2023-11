Milei quiere romper con China y Brasil: cómo impactaría la medida en el comercio exterior y las provincias

¿Qué comerciamos con China y Brasil?

“No solo les vendemos productos agropecuarios, sino también vehículos y otros bienes industriales”, dice Glustein. Así, le da la razón a Massa al señalar que poner en peligro el régimen exportador sin ningún tipo de contraprestación inmediata es un riesgo para la economía del país. Y es que asegura que todo el país, es decir los sectores productivos provinciales, están involucrados en estos dos grandes destinos. Sin embargo, en menores proporciones a las que dijo Massa.

En el primer semestre de 2023, apenas tres provincias vendieron más del 20% de sus exportaciones hacia China y estas fueron Catamarca, con un 45% y Entre Ríos y La Pampa, con alrededor de un 20% cada una.

Marzorati detalla que “las exportaciones a Brasil son principalmente manufacturas de origen industrial (el 70% de lo q le exportamos): vehículos, aceite de petróleo, carne, combustible, trigo, vino, leche y aceites”. Son principalmente bienes intermedios, de capital y vehículos: poroto de soja, vehículos, autopartes, partes de carrocerías, cajas de cambio, motores.

Las ventas a China son principalmente productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (entre las dos suman más del 70% de lo que le exportamos a china): aceite y porotos de soja, carne, camarones y langostinos, cebada y litio.

“Las importaciones de China son principalmente bienes intermedios, bienes de capital y sus partes: vehículos (el tercero detrás de Brasil y México), insumos eléctricos, partes de motores, autopartes y paneles solares”, detalla.

En tanto, tal como señala el economista de la Universidad de Avellaneda experto en comercio exterior Federico Vaccarezza, la Unión Europea representa apenas el 20% de nuestras exportaciones y el mismo porcentaje de las importaciones.

¿La agenda política y el comercio exterior van de la mano?

Así, el analista sostiene que “la propuesta de La Libertad Avanza (LLA) debería separar los temas de agenda política internacional de los de la agenda comercial”. Para él, en la agenda política internacional de un país puede haber influencia ideológica o no, pero “en lo pertinente a la política comercial, lo que priman son los intereses y los beneficios del país y no las ideologías de los gobiernos”.

Vaccarezza resalta que la relación comercial de Argentina con las economías en vías de desarrollo es más importante para nuestro país que la que tiene con aquellas más desarrolladas. Por lo que sería un error cortar vínculos de intercambio con China y Brasil.

Y, por otro lado, menciona que, “por más que el candidato de la LLA diga que van a quitar aranceles unilateralmente y abrir la economía, los mercados desarrollados no van a interesarse en firmar un acuerdo de libre comercio con nuestro país”. Y, si lo hacen, quedaríamos a merced de las condiciones que te van a poner van a ser asimétricas y negativas que fijen.

“No diferenciar entre las necesidades económicas y las ideológicas es algo que Milei no está logrando diferenciar y eso puede ser muy peligroso para nuestra economía por la necesidad que tenemos de mantener esos mercados”, sostiene Vaccarezza.

Exportaciones argentinas a China y Brasil: lo que puede venir

Marzorati describe que, en los últimos años, nuestro país hizo un trabajo fuerte apertura del mercado de carnes hacia China. En ese marco, la relación con el gigante asiático se viene manteniendo en los últimos años y ese mercado ha ido tomando preponderancia a lo largo del tiempo en nuestra balanza comercial. Así, evalúa que, “indudablemente, tiene un potencial enorme hacia adelante porque es un mercado muy grande”.

Por otra parte, indica que “Brasil es un socio histórico de Argentina y es el principal bilateral de la región. Sin embargo, considera que “juntos tenemos el desafío de profundizar el comercio intrarregional, incluso por fuera del Mercosur”.

Sin embargo, Marcelo Elizondo, experto en comercio internacional, no coincide con esa mirada ya que advierte que, en la la relación con China, Argentina no tiene ningún pacto que le genere ninguna preferencia en el vínculo comercial con ese país. “No hay tratado de libre comercio, ni acuerdo de preferencias arancelarias o de protección de inversiones”, dice.

Alberto Fernández y Jair Bolsonaro no tenían un buen vínculo. Imagen: Télam

Así, opina que, si gana Milei y lleva adelante la ruptura de relaciones con China, lo más probables es “que no haya mayores cambios”. Y es que explica que lo que dice el candidato es que no va a negociar ningún incentivo desde el Gobierno, por lo que, al no habría mayores cambios. “Hoy los gobiernos tienen buen vínculo y Argentina ha conseguido algunos beneficios y acuerdos, como el swap y anuncios de inversiones. Eso se podría perder, pero no mucho más”, afirma Elizondo.

Ahora, en lo que respecta a Brasil, reconoce que el caso “es distinto”. ¿Por qué? Porque tenemos el Mercosur y, en ese caso, dice que, el problema será si Milei quiere plantear la apertura unilateral al comercio. “Eso atenta contra el Mercosur, aunque se ha hecho en el caso de Brasil, que incluso se aceptó en el marco del Mercosur, pero es algo que hay que negociar”, señala. No obstante, por otro lado, dice que Milei, en principio no habla de romper ese bloque, sino que no quiere tener un vínculo político intenso con el presidente de ese país. De hecho, recuerda que, más allá de la simpatía entre ambos presidentes, Jair Bolsonaro y Alberto Fernández, eso no afecto el comercio.

Para él, “la mayor enemistad o amistad entre los países no garantizan el vínculo comercial”. Pero habrá que ver cómo se plasma finalmente la postura de Milei en caso de que gane las elecciones. Grande es el temor de una ruptura entre los expertos en comercio exterior y la incertidumbre de lo que vendrá es el sello de estos momentos de cara al balotaje.