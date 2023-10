Barrionuevo le retiró su apoyo a Milei: «No puedo ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza con Macri y Bullrich»

El dirigente sindical, Luis Barrionuevo, hizo pública la ruptura de relaciones con el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, a raíz del acuerdo táctico – electoral que cerró el libertario con la líder del PRO, Patricia Bullrich, y el expresidente Mauricio Macri. «No puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza», precisó el sindicalista a través de un comunicado dirigido «al pueblo argentino».

«En las elecciones generales, no sólo respaldé, sino que defendí con convicción y pasión a Javier Milei, creyendo en valores, principios y una nueva visión para nuestro querido país. Pero hoy, con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich», desarrolló.

En la misma línea, a través del texto remarcó: «La pregunta sobre “la casta” ha inundado esta campaña, y me veo forzado a cuestionar: al final del día, ¿quién resultó ser la verdadera casta? Es evidente que la ilusión de nuestra juventud, sedienta de autenticidad y cambio, ha sido traicionada al observar que se pacta con personajes que encarnan lo que se prometió combatir».

«Quiero que quede algo muy claro: en la vida, la dignidad no se vende ni se negocia. Y, aunque se proclame lo contrario, no todo es lo mismo. Patricia Bullrich no sólo ensucia la esencia de la propuesta inicial, sino que desvirtúa y contradice frontalmente los pilares que me motivaron a respaldar a Milei», subrayó.

Barrionuevo dejó en claro además que no compartirá «un mismo esfuerzo político con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder», en referencia a la titular del PRO, y explicó: «Por estas razones, y pese a todo lo que prometía ser un nuevo futuro para la Argentina, tomo la firme decisión de desvincularme de esta nueva alianza».

«Mi lealtad con el bienestar de los trabajadores es absoluta, y cada decisión que tomo se guía por la transparencia y la necesidad de ofrecer a los argentinos coherencia y verdad», planteó.

En otro pasaje del mensaje tomó distancia de la campaña de Juntos por el Cambio al remarcar que «es fundamental que se entienda: la patria no está en peligro. La patria somos todos nosotros, argentinos perseverantes, que día a día luchamos por salir adelante frente a los innumerables desafíos de nuestro país».

«Argentina necesita una reforma laboral que proteja a los trabajadores y sus organizaciones», pidió, y remarcó: «Es crucial subrayar que ningún plan de gobierno debe enfocarse en suprimir al adversario».

En declaraciones televisivas, el referente de de los gastronómicos planteó que creía en el proyecto de Milei, pero remarcó que «bajo ningún punto de vista puede estar en un lugar donde Mauricio Macri lo lleva a él [Milei] como a Patricia [Bullrich] a romper con Cambiemos y a romper todo».

«Si había un acuerdo era con todas las fuerzas políticas de Cambiemos, no de la manera trasnochada en la que lo hizo. Es una maniobra de Macri que ya la hizo en capital, le ganaron a Martín Lousteau por un punto y no lo tienen en consideración, lo que quiere decir es que va camino a crear un nuevo partido y lo utiliza a Milei«, describió Barrionuevo.