«Insaurralde tuvo un error grave y lo pagó con su renuncia» El ministro señaló que ante la situación de Martín Insaurralde "había que mostrarle a la sociedad que no somos todos lo mismo, que frente a un error se paga, se responde", y aprovechó para diferenciarse de Juntos al recordar que “mientras tanto Pepín (Rodríguez Simón) lleva mil días prófugo”.

Tras el debate presidencial de ayer domingo, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, brindó una entrevista televisiva en la cual desgranó sus acciones en materia económica desplegadas en las últimas semanas, la salida de Insaurralde del gobierno bonaerense y sus proyectos en caso de ser electo presidente.

En ese marco, en el reportaje concedido al canal C5N, se refirió a la salida de Martín Insaurralde, quien renunció este sábado a su cargo como Jefe de Gabinete del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a su candidatura como primer concejal de Unión por la Patria (UxP) en Lomas de Zamora, después de que se conocieran fotos suyas junto a la modelo Sofia Clerici a bordo de un yate en Marbella.

«Hablé con todos los que sentí que tenía que hablar, conté qué era lo que pensaba que había que hacer, y a la noche Martín renunció y de alguna manera destrabó la situación. Fue un error grave y tuvo que pagar con la renuncia”, señaló el candidato y aprovechó para diferenciarse de Juntos por el Cambio al recordar que “mientras tanto Pepín (Rodríguez Simón) lleva mil días prófugo”.

«Había que mostrarle a la sociedad que no somos todos lo mismo, que frente a un error se paga, se responde», agregó sobre la salida de Insaurralde.

Tres modelos de país

En otro tramo de la entrevista televisiva, se refirió al debate presidencial de este domingo en Santiago del Estero. “Tuvo una dinámica muy enfocada al tema económico, educación y derechos humanos, entonces era difícil meter otros temas y armar diagonales”, opinó sobre la organización de las intervenciones.

«El debate describe los tres modelos de país. Milei plantea un modelo que tienen Zimbabue, El Salvador y Ecuador. Y lo que plantea Melconian con Bullrich es lo que hoy tienen Venezuela y Cuba, que es circulación de doble moneda. Nosotros planteamos moneda digital, blanqueo, titularidad de billetera virtual de cada argentino”, añadió sobre las propuestas de los principales candidatos. En ese marco, cuestionó la iniciativa de vouchers que defiende el libertario para la educación. «Cada mamá de Argentina tiene que saber que de alguna manera lo que está en juego es si el hijo va a pagar o no la facultad», advirtió el ministro de Economía.

«Está bueno bajarle a tierra las cosas a la gente», agregó en ese sentido. «Decirles ‘quiero que sepan que cuando plantean la eliminación de subsidios lo que están diciendo es que van a pagar el tren 1.100 pesos, que la boleta de luz que un jubilado hoy paga 4.000 sin el subsidio va pasar a 24.000’, porque sino queda todo en títulos, frases, videos para tiktok», analizó.

Sacar al Fondo de la Argentina

Consultado sobre el caudal de votos que obtuvieron sus adversarios en las Paso, dijo que «hay gente que está enojada porque venimos de muchos errores con este Gobierno», aunque recordó que en estas últimas semanas «empezamos a tratar de reparar el daño», con varias medidas como la devolución del IVA.

Massa también dijo sentirse «en condiciones de poner en marcha un programa exportador fuerte» y declaró estar «convencido» en la necesidad de «acumular reservas para pagarle al fondo y sacarlo de la Argentina».

«Lo primero de lo que tenemos que estar convencidos es que somos un gran país y no un país de mierda como dicen ellos», expresó Massa, en alusión a un sector de la oposición.

Massa continuó expresándose sobre el FMI: «Soy un obsesivo y convencido de que la Argentina tiene que construir equilibrio fiscal y superávit comercial. Porque además tenemos un desafío en el corto plazo, que es juntar los dólares para pagarle al FMI para sacarlo de la Argentina como hizo Néstor, porque sino Argentina no tiene destino«, insistió sobre su proyecto económico.

En ese sentido, recordó que «lo que hizo Macri con la deuda del FMI fue criminal», porque «nos dejó una hipoteca que va ser difícil de levantar, aunque yo me siento en condiciones de poner en marcha un programa exportador fuerte que le baje impuestos a las nuevas exportaciones para abrir nuevos mercados, para hacer competitivas nuestras pymes», remarcó.

Consultado sobre quién será su ministro de Economía, dijo que «no quiere entrar en el juego de cargos como si fuesen caramelos» y aclaró que esa cartera no estará organizada como en la actualidad, «porque el área productiva tiene que estar más asociada a comercio exterior y porque el área de comercio exterior tiene que tener un anclaje con el Ministerio de Relaciones Exteriores».

«Yo siento que en Argentina los procesos de desarrollo más importante se dieron cuando tuvimos proyecto de país, con Yrigoyen, Perón, Frondizi, Cristina», planteó.

Moneda digital y blanqueo

Este lunes, Massa también se refirió a la evasión tributaria. «Argentina tiene más de 40% de la economía en negro y si no resolvemos eso estamos en un problema», afirmó. Sobre este punto, destacó a la economía digitalizada porque «te rompe los bolsones de corrupción». Por eso, dijo que «dentro de poquito» enviará al Congreso un proyecto de ley que crea la moneda digital argentina. «Hay más de 100 países que lo están haciendo», resaltó.

También mencionó su propuesta de blanqueo. «A mi me gustaría que, como un gesto a Estados Unidos, que nos dio acceso a un mecanismo privilegiado que es el de información automática de argentinos que tienen cuenta en Estados Unidos, la oposición se siente en el recinto y lo vote. Añadió que su iniciativa le permite a la argentina «el acceso a toda la información de los que tienen cuenta» en el país del Norte y, por eso, -dijo- «hay muchos (legisladores) que no quieren», expresó el ministro, al tiempo que adelantó que en su eventual gobierno la evasión y fuga serán delitos no excarcelables.

Massa también reveló detalles sobre la negociación que encaró con el Fondo Monetario internacional y dijo que el organismo «es el usurero del barrio» y que «no le importa lo que pasa en Argentina».

Convocatoria amplia

El candidato de Unión por la Patria se refirió además, a su amistad con Horacio Rodríguez Larreta. «Soy amigo. Entiendo lo que él tenía que decir en la campaña. Lo presionaban dentro de la interna. Ahora, pienso distinto en muchas cosas con él», aclaró sobre el jefe de Gobierno porteño, a quien definió como una «víctima del proceso de destrucción» de Mauricio Macri, que «inclinó la balanza a favor de Patricia (Bullrich)».

Consultado sobre una posible inclusión de Rodríguez Larreta a su gobierno dijo que «prefiere no dar nombres» y respondió: «Nadie podría sorprenderse si un peronista que equivocadamente hoy está en el PRO integra mi gobierno, si un radical de los que creen en el federalismo nos acompaña, si los trabajadores o empresarios son parte del gobierno».

Milei y la pérdida de soberanía

En la entrevista televisiva aprovechó, además, para desmentir a Javier Milei, quien aseguró en el debate de este domingo que sus críticas al Papa Francisco las hizo cuando no estaba en política. En ese sentido, el ministro señaló que Milei le «mintió a 20 millones de argentinos que estaban mirando el debate» cuando aseguró que había pedido perdón al papa Francisco.

También dijo que el libertario representa «la pérdida de un sistema de salud que proteja a todos» y la «concepción de que se muera el que se tenga que morir».

Agregó: «Milei es la pérdida de nuestra soberanía de moneda, la pérdida de soberanía de Malvinas, la pérdida de memoria sobre nuestros caídos. Es la pérdida del Estado como protector, la pérdida de un sistema de salud que proteja a todos», subrayó.

La relación con CFK y el futuro del país

Respecto a su relación con Cristina Kirchner, dijo que «no se puede desperdiciar la opinión de alguien que fue dos veces presidente, (una) vicepresidente y que tiene la experiencia que tiene». Eso no quiere decir, aclaró, que ella «meta el dedo en el detalle fino», sino que «hay muchos que se limpian con eso, que se sacan de encima la responsabilidad. Yo decido, puedo hablar con todos, pero decido yo», remarcó.

Para finalizar, expresó que en este tramo de campaña tiene la tarea de hablarle a la sociedad sobre el futuro: «Yo lo que tengo que hacer es abrazar a cada argentino que tiene la esperanza de construir el país que queremos. La idea del abrazo la perdimos, en parte, durante la pandemia. Pero yo siento que hoy tengo que abrazar a cada argentino, contarle a dónde vamos, tratar de seguir tomando decisiones que lo ayuden a sobrellevar la crisis. Contarle que lo peor ya pasó y que lo que viene para Argentina es muy bueno».