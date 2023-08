Javier Milei denunció que Juntos por el Cambio quiere «reventar el programa al gobierno»

El candidato a presidente por La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei denunció que un economista de Juntos por el Cambio llamó a uno de sus asesores para proponerle trabajar en conjunto con el objetivo de hacer «reventar» el programa que tiene el Gobierno Nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una entrevista radial, Milei habló sobre la reunión que tuvieron con el FMI los candidatos que se enfrentarán en octubre por las elecciones generales y el acuerdo que renegoció el Gobierno Nacional, primero a través de Martín Guzmán y ahora en manos del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, con el organismo para financiar la deuda que contrajo el expresidente Mauricio Macri.En este sentido, aseguró que “lo que hizo Juntos por el Cambio en esa reunión es de una gravedad institucional enorme”.

“Decir que se corte el rollover es de una gravedad institucional enorme y eso lo dijo Juntos por el Cambio. (Carlos) Melconian y (Luciano) Laspina pidieron cortar el Rollover a la Argentina”, denunció.

“O sea, o la Argentina defaultea, con el desastre que eso puede causar, o la deja en una situación extremadamente vulnerable, al punto de una crisis, y eso derivaría en una hiperinflación y llevaría a cerca del 90% de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, generando un caos social”, agregó.

Juntos por el Cambio quiere «reventar» el programa económico del Gobierno

En este marco, se “desligó” de los que él llama la “casta política”: “Yo entiendo que para los políticos ganar una elección sea importante, pero para mí, no es de cualquier modo. Quiero ganar las elecciones, pero de modo limpio. Juntos por el Cambio, con tal de conseguir un voto más, está dispuesto a arruinarle la vida a los argentinos«, remarcó.

Sin esperar otro minuto, el candidato de extrema derecha decidió asestar otro golpe al principal partido opositor: «Voy a dar un dato más, un economista de Juntos por el Cambio llamó a uno de los miembros de mi equipo de asesores para justamente hacer este bloqueo y hacerle reventar el programa al Gobierno con las consecuencias que eso tiene en términos de inflación, pobres e indigencia».

Si bien evitó dar nombre y apellido, el fundador de LLA reveló que «fue alguien que ocupó la silla de ministro», y afirmó: «Lo digo porque el que lo hizo lo sabe y que sepa que yo lo sé».

La respuesta de Laspina

El economista y diputado nacional de JXC, Luciano Laspina recogió el guante y no hizo esperar su respuesta al libertario: «Hasta aquí no me había referido nunca en forma directa a Javier Milei. Pero hoy mintió una vez más diciendo algo que yo NUNCA le dije al FMI», aseguró a través de Twitter.

«No sabía que además de vender humo en economía también era un gran fabulador. Aprendió de su su mentor y productor televisivo Sergio Massa», culminó el asesor de Bullrich.