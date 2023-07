Massa y el nuevo acuerdo con el FMI: «Es importante porque saca la discusión del Fondo de la campaña» Durante una entrevista repitió que es importante "pagarle" al FMI y "sacárselo de encima"; sostuvo que la negociación evitará que ese "vecino incómodo" se transforme en un factor adicional en la campaña. Remarcó que no discute con el Fondo mejoras salariales ni sumas fijas: "Hay que tratar de salir de esa lógica de que te meten el dedo en el porcentaje de inversión social --agregó--. ¿Por qué tienen que opinar de eso?"

Este domingo el gobierno logró un anuncio esperado: el FMI explicó en un comunicado oficial –que emitió en conjunto con la Argentina– que la delegación del ministerio de Economía que viajó a Washington por pedido del ministro y precandidato a Presidente, Sergio Massa, y el staff del Fondo «finalizaron los aspectos medulares del trabajo técnico de la próxima revisión» del acuerdo. Eso dará aire al gobierno para las tres semanas de campaña que le quedan antes de las elecciones del 13 de agosto. Massa expresó que «por ahora no cree que haga falta» que él viaje a Estados Unidos, y que el acuerdo alcanzado «es importante porque saca la discusión del Fondo de la campaña».

Además, ante la consulta de si habrá una suma fija o mejoras para los salarios una vez alcanzado el acuerdo, dijo que «eso no lo discute con el Fondo». «No permito que opinen sobre esas decisiones. Hay que ver cómo se redistribuye», aclaró y explicó que «desde el punto de vista de objetivos fiscales en el segundo semestre vamos a tener más capacidad». El ministro esta semana sí viajará a las provincias. Entre hoy por la noche y mañana por la mañana, por ejemplo, estará en Santiago del Estero junto al gobernador Gerardo Zamora y el viernes tiene agendadas actividades en La Rioja, con el gobernador Ricardo Quintela.

El Jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de UP, Agustín Rossi, expresó que el avance con el Fondo que se conoció este domingo “significa un paso más en el marco de las negociaciones que llevamos adelante con el organismo». «Vengo diciendo que una forma fácil de llegar a un acuerdo con ellos es decir a todo que sí, y lo que ha sucedido es que nuestros negociadores están defendiendo los intereses de los argentinos”, añadió.

Massa aclaró en la misma entrevista con C5N que el anuncio del domingo «es importante porque hace que ese vecino incómodo que tenemos en el barrio (por el FMI) no sea un factor adicional dentro de la campaña».

El ministro subrayó que muy posiblemente no viaje esta semana a Washington y explicó que «que yo no haya ido hizo que las negociaciones tuvieran menos atractivo mediático y el equipo pudo trabajar bien y tranquilo». «Argentina necesita recuperar su soberanía. Hay que pagarles y sacarlos del escenario de la política Argentina», repitió. Para él «hay que separar la campaña del tema Fondo. Ese es uno de los temas del mi agenda como ministro, pero no de la agenda de campaña».

El avance del nuevo acuerdo con el FMI daría aire al oficialismo para poder pensar en medidas que ayuden al bolsillo, algo clave en año electoral para el peronismo, y, con eso, intentar llegar en una mejor posición a las elecciones. Por eso, durante estas semanas se especuló que el gobierno estaba esperando el acuerdo para tomar medidas con respecto a lo salarial. En ese punto, desde UP explican que «no se puede descartar ni afirmar que haya alguna medida de suma fija». Sin embargo, recuerdan que Massa dijo en un acto en Florencio Varela –que encabezó la semana pasada junto al gobernador Axel Kicillof y al intendente, Andrés Watson,– que ese (por el salarial) es un tema pendiente de este gobierno y que «lo va a atender». En el quinto piso del palacio de Hacienda están trabajando para cumplir con ese mandato y dicen que el ministro «tiene voluntad» de que el salario deje de ser castigado por la inflación. Más allá de eso, aclaran que aún no se sabe de qué manera lo hará. Una de las posibilidades, arriesgan, es que se trate de «medidas de alivio», que permitan mejorar las condiciones del salario de forma indirecta.

Este domingo distintas figuras de UP salieron a dar su respaldo a Massa. La vocera presidencial, Gabriela Cerruti, retwiteó el mensaje de la cuenta oficial del ministerio de Economía en el que anunciaron los avances y el exministro de Transporte, Alexis Guerrera, destacó que el ministro de Economía, es «el único que se animó a pagarle al FMI con yuanes», y remarcó «la valentía y la astucia» del precandidato para «no entrar en default». El excanciller, Felipe Solá, sumó que «Massa representa todo lo contrario a los que dicen que hay que derrumbar todo, quemar el Banco Central, o como dijo (Horacio) Rodríguez Larreta, que ‘hay que sacarlos definitivamente del país'». En Casa Rosada aseguran que «una vez acordado con el FMI, se alcanza velocidad crucero hasta la recta final de la campaña».

Sobre el ausentismo, una de las grandes preocupaciones en el comando de campaña, Massa dijo este domingo: «tenemos que abrazar a los nuestros, pedirles perdón por los errores y llamarlos para que vengan a votar en agosto. Este es un partido que tiene primer tiempo, segundo tiempo y alargue y tenemos que ir a buscar el resultado en el primer tiempo».

Por Melisa Molina