A pesar del pre acuerdo con el FMI el dólar blue se disparó y alcanzó un nuevo récord de $552

Durante el fin de semana el ministro de Economía y los técnicos del FMI anunciaron un principio de entendimiento para reprogramar pagos, desembolsos y, eventualmente, condiciones del acuerdo vigente entre la Argentina y el organismo multilateral. Sergio Massa, además, dio a conocer el domingo nuevas medidas y restricciones sobre el mercado cambiario.

El nuevo escenario provocó el lunes reacciones distintas en el mercado financiero.

Bonos y riesgo país

Como era previsible, se registraron subas en los bonos soberanos en dólares de la Argentina que cotizan en Nueva York que rondaron un promedio del 2% pero con picos de casi el 4% (Global 29).

El riesgo país que mide la sobretasa a la que el sector privado está dispuesto a prestarle a la Argentina, por su lado, se contrajo en algunos puntos para cerrar en 1960 puntos básicos (sobretasa del 19,6%). Se trata de una caída del 3% en una jornada.

Salto cambiario

Sin embargo, las turbulencias vinieron por el lado del mercado cambiario. Fue el dólar paralelo, o blue el que sufrió un alza de $20 en solo una jornada para cerrar en un nivel récord de $552. Así la brecha con el dólar oficial mayorista superó nuevamente el 100%.

Es que las medidas que anunció el gobierno, en rigor, resultan una devaluación encubierta o parcial. A la vez que concedió una nueva versión del dólar soja ahora a $340 y la amplió a otros cereales, implementó un nuevo desdoblamiento cambiario destinado a las importaciones de algunos bienes y todos los servicios sobre la base de aplicarles el impuesto PAIS.

A la vez, al gravar el dólar ahorro con los mismos tributos que las cotizaciones del dólar tarjeta se sustanció una devaluación que alcanza a alrededor 900 mil ahorristas que acceden mensualmente a esa cotización y ahora deberán pagar por la divisa estadounidense el mismo valor que pagarían a través del dólar MEP.

Testimonios

Con todo, Federico Zirulnik economista del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), señaló a Tiempo que “el mercado del blue es bastante chico y, en general, sobrereacciona a cualquier evento. Más en un escenario de elecciones y vulnerabilidad externa como el actual”.

Rodrigo Ercolani, economista de la UNLaM y miembro del Observatorio de Políticas Públicas de UNDAV, señaló a Tiempo que “analizar la evolución de un día del dólar blue no tiene mucho sentido económico ya que es un mercado muy volátil. Hay que ver períodos de tiempo más largos para sacar alguna conclusión seria. Los tipos de cambio paralelos vienen planchados en el último mes y medio por lo cual es de esperarse que ante las elecciones de las PASO den algún salto. Es lo que ocurre en general en la Argentina y, con las dificultades puntuales de este año (deuda, sequía), explican el salto y auguran un nuevo salto tanto del blue como de los otros paralelos que son más relevantes”.

Para Zirulnik, “eso, sumado al encarecimiento del dólar solidario puede haber presionado en el precio. Pero no se condice con lo que sucedió en los dólares financieros”. Es que, efectivamente, las cotizaciones del dólar MEP y el CCL no registraron modificaciones al alza y, por el contrario, cotizaron en la jornada de hoy $497 el primero (con una caída del 0,20%) y $531 el segundo (-0,26%).

Sin embargo, Antonio Roselló, Economista e Investigador de la UBA señaló a Tiempo que “el acuerdo con el FMI le da la razón a todos los operadores del mercado que, desde hace dos semanas, venían llevando adelante una devaluación abierta, no encubierta, sobre todos los tipos de cambio y, fundamentalmente, sobre el CCL”.

Para Roselló, “este preacuerdo que restringe las importaciones de una manera violenta hace que el conjunto de la industria y el comercio que opera con bienes importados tenga que poner por anticipado sus dólares o, de lo contrario, pagar un impuesto. Esto se da fundamentalmente sobre los fletes que no admiten pagos para exportaciones o importaciones que no sean dólares en el exterior. Al ponerse estos impuestos y, en consecuencia, ratificar que el BCRA no tiene reservas, la presión del comercio exterior generó una nueva demanda que llevó a una devaluación del 5% en un solo día y que acumula un 10% en el mes de julio”.

El economista de CESO, sin embargo, pronosticó que “cuando se concrete el acuerdo con el Fondo y, en especial se concreten los desembolsos, el mercado ya no tendrá motivos para esperar una devaluación mayor al menos hasta las PASO. Por lo que el dólar blue debería alinearse con los otros tipos de cambio”.

Para Ercolani de UNDAV “los anuncios del ministro deberían tender a ser noticias positivas para el sector externo. Primero porque que el FMI dio el ok y confirmó los desembolsos de acá a fin de año. Además las medidas van a plantear una caída de las importaciones. Junto con el dólar de las exportaciones que incentivan el trigo y el girasol plantean una mejora de la balanza comercial. Son movimientos que mejoran la cuestión externa aunque pueden tener un impacto inflacionario”.

Roselló, por su parte, opinó que “evidentemente el preacuerdo puso negro sobre blanco frente a los mercados sobre la incapacidad del gobierno de poder llevar adelante un reordenamiento de la economía y descargar, en medio de la campaña electoral (tal como dijo Massa en su entrevista), el ajuste de aquí hasta agosto y probablemente hasta octubre”.

El operador financiero Cristian Buteler señaló en su cuenta de twitter que “ayer el ministro anunció una suba del dólar ahorro, el dólar para importar y el dólar para exportar. Bueno, lo que vemos hoy en el dólar BLUE es simplemente seguir las órdenes del ministro”.

En concreto señaló que “este repunte, obviamente, es por las medidas del Gobierno. Hubo una devaluación sobre el dólar ahorro, sobre el dólar para importar y sobre el dólar para exportar. Si todos se encarecen, ¿por qué no lo haría también el blue? Los financieros no lo hacen tanto porque están intervenidos por el Gobierno”.

Para Buteler “es precisamente lo que el gobierno debía evitar, es preferible un dólar subiendo $1/$2 por día o día por medio que estar estable por semanas y luego terminar saltando $40 en 5 jornadas. Estos son los saltos que luego se trasladan a precios y en breve también veremos que comienzan los retiros de los bancos por la incertidumbre que se genera”.

Por: Alfonso de Villalobos