El gobierno está detrás de más de 3000 millones de dólares en exportaciones no liquidadas El dato surge de la Aduana, que asegura que esas empresas están siendo investigadas. La lupa está puesta sobre las cerealeras que venden al exterior soja y otros granos y sus derivados.

El Ministerio de Economía viene reclamando a los exportadores, cada vez con más énfasis, que liquiden los dólares generados por sus ventas al exterior. El planteo apunta a un universo amplio de firmas, de muchos rubros, que de conjunto retienen unos U$S 3100 millones en sus arcas.

Tres días atrás, el director General de Aduanas, Guillermo Michel, describió un juego que hacen las empresas en el país a partir de las diferencias entre los distintos dólares en plaza. “Tenemos casos de exportadores que no liquidan los dólares provenientes de sus exportaciones y le piden divisas al Banco Central, al valor oficial, para poder importar”. El funcionario aseguró que la política del Ministerio es “El que quiere dólares para importar, primero que liquide sus divisas en el país. Hasta tanto no regularice eso, no va a tener la capacidad económica financiera para poder acceder”.

Michel calculó en U$S 3100 millones lo que empresas exportadoras aún no liquidaron. “Lo que es justo es que, si tiene dólares pendientes de liquidez, que los traigan”, sentenció el funcionario.

Las preocupaciones de los funcionarios tienen que ver con que, en los últimos meses, se amplió la cantidad de dólares que no están siendo liquidados por las exportadoras, a pesar de sus esfuerzos en contrario.

Este comportamiento empresario surge, además, en momentos en los que faltan los dólares en las reservas del Banco Central.

Casos emblemáticos

Producto de los atrasos cada vez más amplios en la liquidación de divisas, la Aduana implementó el año pasado la Instrucción General (IG) 7/2022. La norma permite a las exportadoras garantizar el ingreso de las divisas vía un seguro de caución. «Ya es utilizado por muchos operadores de comercio exterior para evitar ser suspendidos del registro de importadores y exportadores», explicaron desde Aduana.

Hasta mediados de julio, 460 empresas que fueron intimadas a realizar la liquidación de los dólares, garantizaron la liquidación de U$S 118 millones. En mayo, la Aduana publicó los casos de una agroexportadora que pagó un seguro de caución de U$S 1 millón y el de un frigorífico que garantizó el ingreso de U$S 7,5 millones.

Para esa fecha, 142 empresas fueron suspendidas del registro de importadores y exportadores. Otros 25 exportadores fueron denunciados penalmente por una suma combinada de U$S 102 millones, conjunto dentro del cual sobresalía una empresa de agroquímicos con casi U$S 17 millones no liquidados.

Aduana apuntó que el rubro con más infracciones es el de productos primarios. Tres agroexportadoras recibieron denuncias de más de U$S 5 millones cada una, sobre las cuales la Aduana también inició acciones legales contra empresas de servicios de transporte.

Comportamiento

El informe sobre el balance cambiario, que publica el Banco Central, remarca algunos detalles del comportamiento empresario de esta época. En el primer trimestre de este año se verificó que mientras la información proporcionada por las empresas sobre sus exportaciones indicaban una cifra, la liquidación real era mucho menor. Aquí entran en juego diversas formas de evitar la liquidación de divisas.

Por caso, en enero de 2023, las exportaciones de bienes del sector «oleaginosas y cereales» sumaron U$S 1818 millones, pero sólo ingresaron U$S 927 millones por cobros de exportaciones a través del mercado de cambios. «En línea con este comportamiento, sólo el 36% de los cobros del mes del sector se realizaron en forma anticipada, ya sea mediante anticipos o prefinanciaciones locales y con el exterior, valor por debajo del promedio histórico de la serie, que es del 46% para el periodo 2016-2022», explicó el BCRA.

El Central agregó que «los registros de Declaraciones Juradas de Ventas Externas (DJVE, informadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y que definen el pago de las retenciones a las exportaciones) totalizaron U$S 728 millones en enero, lo cual significa una disminución interanual del 66%».

Este comportamiento se repitió en febrero y marzo. En el segundo mes del año, con U$S 900 millones menos liquidados respecto de las exportaciones y en marzo con casi U$S 500 millones menos.

En marzo pasado, el sector “Oleaginosas y cereales” totalizó en el mes ventas de moneda extranjera por cobros de exportaciones de bienes a través del mercado de cambios por U$S 1509 millones (-61% interanual). «Esta caída interanual se explica por la fuerte sequía que afecta gravemente a la producción agrícola de los principales productos de exportación, a lo que se suma el impacto de la anticipación de los ingresos del sector a través del mercado de cambios en el contexto de la primera y segunda edición del Programa de Incremento Exportador», dijo el BCRA.

La Aduana Días atrás, la Aduana denunció una sobrefacturación de importaciones por parte de la firma petrolera Raízen. La empresa de capitales europeos y brasileños importó, haciendo uso del beneficio de «Planta Llave en Mano», insumos industriales que declaró con un valor, en promedio, 16 veces mayor al real. El análisis de la Aduana se enfocó en cuatro ingresos de mercadería con origen en el Reino Unido, España y Francia que, sin embargo, fueron refacturados desde Italia. El procedimiento se dio en el marco de controles al régimen de importación «Planta Llave en Mano».

Los agentes descubrieron la sobrefacturación al realizar la verificación física de las destinaciones ya que, en forma insólita, encontraron dentro de las cajas de mercadería las listas de carga que evidenciaban el valor al que cada venta se había realizado. Por: Randy Stagnaro