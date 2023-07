«Vayan a buscar a los desilusionados, díganle que cometimos errores y que lo que viene es mucho mejor»

El ministro de Economía y precandidato a presidente, Sergio Massa, se mostró autocrítico de la gestión de gobierno del Frente de Todos y llamó a la militancia a convencer a «los desilusionados» para que recuperen la confianza en el oficialismo. Lo hizo junto al gobernador Axel Kicillof, a quien dedicó sobrados halagos, en un acto de entrega de tecnología en la nueva base Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) ubicada en Merlo.

«Nos tocó pasar una difícil, está terminando, lo que viene es mucho mejor, lo tenemos que construir entre todos», expresó el ministro, y agregó: «Vayan a buscar a aquellos que en algún momento se desilusionaron, díganles que cometimos errores, que asumimos nuestras culpas, que les pedimos disculpas y que tenemos la valentía de encarar lo que viene porque es con la unión de los argentinos».

En sintonía, llamó a la unidad «para defender la vida, los derechos, la movilidad social ascendente y los valores como sociedad», y se diferenció de Juntos por el Cambio a los que acusó de querer un país del «sálvense quien pueda».

«Quiero que trabajemos juntos, que sigamos apostando a la Argentina de la unión frente a la argentina de la división, a que nuestra patria puede desarrollarse en paz, con seguridad, con salud y educación pública frente aquellos que quieren el sálvense quien pueda», expresó.

En compañía del gobernador de la provincia, quien aseguró que el titular del Frente Renovador será el próximo presidente, Massa le devolvió los honores y vaticinó la reelección del oficialismo en Buenos Aires. «Si hay algo que admiro, valoro y reconozco es que tenemos un gobernador que ante cada problema plantea una solución, no los esquiva, no los esconde, los enfrenta y le busca la solución. Estoy seguro de que va a seguir siendo el gobernador de nuestra provincia», afirmó sobre Kicillof.

«Es un gobernador que no mira desde lejos, que está ahí, algunas veces arriesgando, pero poniendo el cuerpo. Cómo no iba a estar acompañándote, si estoy seguro de que lo mejor que nos puede pasar en la provincia es que sigas gobernando, encarando y resolviendo los problemas», continuó.

Ante la mirada atenta del ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, el funcionario participó de la entrega de nuevos patrulleros y motovehículos de la nueva base Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Además, anunció una transferencia nacional de 13.129 millones a la provincia para avanzar en el equipamiento de la fuerza.

«Quería estar por lo que simboliza este acto, la salud y seguridad son todo. Cuando no tenemos salud, cuando tenemos miedo, riesgo no hay nada. No hay casa, trabajo o plata que reemplace el vivir con miedo», aseveró a tono con la campaña electoral que encarna.

En otro pasaje de su discurso, y en línea con sus últimas exposiciones públicas, el funcionario del Gabinete de Alberto Fernández cuestionó al Poder Judicial por liberar presos. «Podemos tener la mejor tecnología de inteligencia y los mejores policías, pero si la policía detiene y detiene y la Justicia libera y libera de nada nos sirve el esfuerzo que se hace en la lucha contra la inseguridad», vociferó.

«Es muy importante que al compromiso de nuestra policía, de los intendentes y del gobernador, lo acompañe el compromiso en el territorio, con presencia, de fiscales y jueces de garantías que pongan la cara«, reclamó y continuó: «Es compromiso de todos, del Legislativo sancionando las leyes, del Ejecutivo entregando equipos y tecnología y del Judicial condenando a los delincuentes para que aquellos que entran por una puerta a una comisaría no salgan por la otra porque los jueces y fiscales no se hagan los distraídos».