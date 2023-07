Gasoducto, etapa II: Argentina podría exportar gas a tres países por u$s4.000 millones

Oportunidad de exportaciones

Desde GELA aseguran que hay un “interés regional” por la energía de Vaca Muerta. “Hay dos mercados que hoy están preparados para recibir gas inmediatamente: son el norte de Chile, con demanda industrial y minera, que con el cambio en la matriz energética van a ir reemplazando el carbón. En el sur de Brasil es similar, tienen demanda insatisfecha desde los dos gasoductos que salen desde Bolivia, y necesitan energía para las fábricas y algunas termoeléctricas”, detalló Ríos. Si bien Bolivia está en declino, afirmó que cuenta con gas como para su mercado interno hasta al menos 2028, pero luego necesitará importar desde Argentina.

Para la próxima década, desde GELA estiman que podría existir una demanda potencial de entre 69 y 81 millones de metros cúbicos por día. “Estaríamos hablando de exportaciones de entre u$s 4000 y 5000 millones anuales durante los próximos 10 o 15 años”, anticipó Ríos. “La ventaja no es solo para Argentina, esto sería positivo para toda la región para hacer un gran mercado, Chile, Brasil y Bolivia estarían ahorrando en la importación de otras fuentes de combustible más caras”, agregó. El atractivo de la energía de Vaca Muerta es su precio: desde la consultora lo estiman entre u$s 6,8 y 8,8 por millón de BTU (u$s 3,5 es el gas de Vaca Muerta, y el resto el transporte).