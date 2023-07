«Los empresarios hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande» La vicepresidenta también le dio un amplio respaldo a Sergio Massa y sostuvo: "Te hiciste cargo en un momento muy complejo y no arrugaste"

La vicepresidenta Cristina Kirchner aseguró que cuando los empresarios se juntan en seminarios «hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande», al considerar que «está mal generalizar y decir pavadas».

Al hablar en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, la titular del Senado cuestionó los dichos del empresario Eduardo Eurnekian, a quien citó: «La dirigencia política ha tomando las decisiones equivocadas que nos han llevado a la circunstancias en las que hoy nos encontramos».

«No se qué les pasa a los empresarios que en esos seminarios cuando se juntan entre ellos hacen concurso para ver quién dice la boludez más grande. Y es un gran empresario, tiene fuerte inversión en Santa Cruz», señaló Cristina Kirchner, que no lo nombró pero en la diapositiva que se pasó aparecía la autoría de la frase.

La ex presidenta se refirió a lo dicho días atrás por Eurnekian en el foro Comercio y los Servicios (CS23), que organiza la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), entidad de la que el empresario es vicepresidente.

El empresario aseguró en ese marco que «los principales responsables de la cruda realidad actual».

Al rechazar esos dichos, Cristina Kirchner recalcó que «está mal generalizar y decir pavadas», y subrayó: «Al FMI no lo trajo un político, era uno de ustedes lo trajo uno que es del bando de los empresarios», al referirse al ex presidente Mauricio Macri.

«Lo que está mal es generalizar y decir pavadas, tenemos que discutir con objetividad, sobre todo cuando son problemas de números», evaluó la ex mandataria.

En tanto, a poco más de un mes de las elecciones primarias, Cristina Kirchner dio una nueva muestra de respaldo al precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

«Te hiciste cargo en un momento muy complejo, no arrugaste y eso siempre es bueno», resaltó la vicepresidenta, que volvió a compartir un evento público con el presidente Alberto Fernández después de cuatro meses: la última vez había sido durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso el 1° de marzo pasado.

«Hay que entender la función pública es 24 por 24, toda la libido debe estar concentrada en eso, no quiere decir que te salgan bien las cosas, pero si no le ponés empeño, seguro no te salen», destacó.

A su turno, Cristina Kirchner cuestionó a la oposición al acusarla de no avanzar con las obras del gasoducto durante la gestión de Cambiemos y lo felicitó a Massa, por «ponerse al frente del conflicto del transporte» y «por la fuerza» que le pone desde que asumió en el Gabinete.

«Este gasoducto que fue planificado en el año 2015 y que recién se ejecutó durante nuestro gobierno, desde el 2015 y los cuatro años que le siguieron, no hubo ninguna planificación. ¿Saben cuántos kilómetros de red troncal de gasoductos se construyeron entre 2015 y 2019? 53 kilómetros. ¿Saben cuántos se construyeron entre 2003 y el 2015? 3.211″, aseguró la ex presidenta.