Atlético Tucumán venció a Unión en la presentación del Kily González como DT

Atlético Tucumán derrotó por 1 a 0 a Unión, de local, en el partido correspondiente a la fecha 22 de la Liga Profesional, jugado esta noche, y se repuso de la goleada ante Sarmiento.

El gol para el conjunto local fue de Mateo Coronel de penal, a los 18 del primer tiempo

Con este resultado, Atlético Tucumán quedó con 24 puntos y respira de la zona roja. Mientras que Unión quedó con 23, a 6 del último de la tabla, Arsenal.

En una entretenida primera parte, Atlético Tucumán arrancó mejor ordenado, dominado la pelota en el área rival. A los 15 minutos, Federico Vera comete una falta contra Mateo Coronel y el árbitro Andrés Gariano no duda en cobrar penal a favor del local. El mismo delantero es el encargado de ejecutarlo y abrió el marcador, 1 a 0 para el Decano.

Unión intentó obtener la pelota para inquietar en el arco de Tomás Marchiori, pero sin ideas claras, no pudo lastimar. A los 34 minutos, Guillermo Acosta emitió un tiro que por un desvió en la defensa, descolocó a Sebastián Moyano, pero finalmente paso cerca del palo. El conjunto de Lucas Pusineri cerró un primer tiempo mejor posicionado.

En el complemento, el conjunto del DT debutante Cristian González se animó y casi convierte el primero, a los 13 minutos, tras un gran remate de Yeison Gordillo que obligó a Tomás Marchiori mandarla al córner.

La desespetante busqueda de Unión por el empate, creó jugadas de riesgo pero sin precisión sobre los últimos metros. El local apostó a reforzar su defensa. A los 41, Martín Cañete estuvo cerca de lograr el empate. Y los tres puntos se los quedó el local.

Por la fecha 23, Atlético visitará a Huracán el jueves 6 desde las 21.30. Mientras que le mismo día, Unión recibirá a Boca desde las 17.

Esta es la síntesis de Atlético Tucumán vs. Unión por la Liga Profesional 2023:

Liga Profesional 2023

Fecha 22

Atlético Tucumán (1) vs. Unión (0)

Estadio: Monumental José Fierro

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Fernando Rapallini

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Bruno Bianchi, Renzo Tesuri, Nicolás Romero y Matías Orihuela, Adrián Sánchez, Joaquín Pereyra y Bautista Kociubinski, Guillermo Acosta, Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Lucas Pusineri.

Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano, Federico Vera, Nicolás Paz, Oscar Piris y Claudio Corvalán; Kevin Zenón, Enzo Roldan, Yeison Gordillo y Jerónimo Domina; Imanol Machuca y Mauro Luna Diale. DT: Cristian González.

Gol en el primer tiempo: 18m Mateo Coronel de penal (AT)

Cambios en el segundo tiempo: 14m M. Cañete por M.L. Diale (U), 28m L. Aued por N. Paz y B. Castrillon por J. Domina (U), 32m M. Ortiz por R. Tesuri y R.R. Rodriguez por M. Coronel (AT), 43m T. Gonzalez por E. Roldan (U), 46m F.Di Franco por A. Sanchez (AT), 47m M. Gonzalez por J. Pereyra (AT)