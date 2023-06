Tras bajarse de la carrera presidencial, el sciolismo ponderó el «consenso y la unidad»

Tras una apuesta por la unidad de Unión por la Patria que culminó con el lanzamiento de Sergio Massa y Agustín Rossi como precandidatos a presidente y vice, Daniel Scioli bajó su candidatura presidencial.

La encargada de confirmarlo fue su candidata a gobernadora bonaerense Victoria Tolosa Paz, quien mediante un tuit celebró la lista de unidad que hasta hace algunas horas parecía imposible. “La participación y la amplitud la vamos a lograr militando y buscando voto a voto la victoria de Sergio Massa, Agustín Rossi y de todo el peronismo”, sostuvo la ex diputada descartando su discurso de ir a las PASO para ampliar la base de votantes.

Si bien Alberto Fernández ya había dado señales con un limitado retuit al comunicado oficial de UxP, Santiago Cafiero se encargó de ser la voz oficial del albertismo en celebrar la unidad. El canciller llamó a militar la nueva fórmula, aunque agradeció a Scioli y Wado de Pedro por su voluntad de competir dentro y por el espacio.

La decisión del embajador de Brasil se da un día después de haber montado la oficialización de su lanzamiento presidencial en el ND Teatro, el mismo escenario en donde Néstor Kirchner confirmó su candidatura en 2003. «Aunque no quieran las PASO, van a encontrar nuestras boletas en el cuarto oscuro el 13 de agosto», dijo el ex motonauta frente a las más de 700 butacas que estallaron en aplausos frente a su decisión, hasta ese momento, indeclinable.

En el acto, que contó con la presencia de Anibal Fernández, Santiago Cafiero y Marcelo Casaretto, el ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires presentó la primera línea de batalla que lo acompañaría en su carrera electoral. A Victoria Tolosa Paz y Nito Artaza, quienes aspiraban a competir por la gobernación de la provincia y ciudad de Buenos Aires respectivamente, se sumaron el líder sindical Hugo Moyano y la referente social Mayra Arena, quienes integrarían la lista legislativa del sciolismo.

Por el momento, no está previsto que el embajador del Brasil reaccione a esta fórmula de unidad en las próximas horas. Hasta las 0:00 del sábado, el equipo de Scioli estará abocado a las negociaciones de las listas legislativas de todo el país, en donde espera tener un lugar privilegiado tras ceder frente a la presión.