En un picante encuentro, Huracán igualó ante Newell´s y no logró escapar de la zona baja

Huracán continúa en riesgo de descenso, tras haber empatado 1 a 1 frente a Newell’s, que jugó todo el segundo tiempo con un hombre menos, en un partido válido por la vigésimprimera fecha de la Liga Profesional, disputado esta noche en Parque de los Patricios.

Jorge Recalde abrió el marcador, a los 22 del primer tiempo, para el equipo rosarino, mientras que Walter Mazzantti lo igualó a los 45 del mismo período.

Con este resultado, Huracán quedó con 19 puntos y muy complicado en la zona baja, a solo dos puntos de Arsenal, último en la tabla general. En cambio Newell´s, quedó con 29 puntos, donde los últimos tres partidos sacó empates, y se ubica decimo.

En una pareja primera parte, Huracán arrancó presionando a un Newell´s un poco dormido, la primera clara fue a los 19 minutos, tras un robo de Walter Mazzanti y la salida del arquero Lucas Hoyos, la pelota pegó en el techo del arco para que se salve la Lepra.

Newell´s llegó con un tiro libre, los 22 minutos, que ejecutó Cristian Ferreira y la colocó en la cabeza de Jorge Recalde, quien abrió el marcador y puso arriba 1 a 0 al conjunto rosarino.

Tras el gol, el conjunto de Gabriel Heinze tomó impulso y tuvo oportunidades de extender la ventaja en el Ducó. Una buena corrida y remate de Brian Aguirre para la Lepra, el arquero Lucas Chaves le negó el segundo gol a los visitantes. Pero antes del descanso, en una jugada colectiva, Walter Mazzanti igualó el encuentro 1 a 1.

Al minuto del complemento, Ángelo Martino recibió la segunda amarilla por una fuerte falta hacia Santiago Hezze, seguida de roja y Newell´s se quedó con 10.

El partido cayó en una meseta, donde ambos no fueron claros en sus jugadas y no llegaron a lastimar. Hasta que a los 40, la pelota le dio en el brazo a Jherson Mosquera en el área de la Lepra y el árbitro Luis Medina no dudó en cobrar mano. Pero Lucas Hoyos le atacó el penal a Santiago Hezze.

Por la fecha 22, Huracán visitará a Independiente el domingo 2 desde las 15 y Newell´s recibirá a Gimnasia el lunes 3 desde las 20.

Esta es la síntesis de Huracán vs. Newell´s por la LigaProfesional 2023:

Liga Profesional 2023

Fecha 21

Huracán (1) vs. Newell´s (1)

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Yael Falcón Pérez

Huracán: Lucas Chaves; Fernando Torrent, Patricio Pizarro, Gastón Sauro, Lucas Carrizo y Guillermo Benítez; Federico Fattori y Santiago Hezze; Juan Gauto, Nicolás Cordero y Matías Cóccaro. DT: Sebastián Battaglia.

Newell’s: Lucas Hoyos; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Willer Ditta y Bruno Pittón; Iván Gómez, Juan Sforza y Cristian Ferreira; Brian Aguirre, Jorge Recalde y Ramiro Sordo. DT: Gabriel Heinze.

Goles en el primer tiempo: 22m Jorge Recalde (N), 45m Walter Mazzantti (H)

Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) F. Tobio por G. Sauro y V. Sanchez por G. Soto (H), 3m B. Pitton por R. Sordo (N), 18m J. Giani por B. Aguirre (N), 26m S. Lujan por F. Fattori (H), 30m D. Reasco por J. Recalde (N), 38m J.M. Garcia por M. Coccaro y N. Cordero por W. Mazzantti (H)

Incidencias en el segundo tiempo: 1m Expulsado Ángelo Martino (N), 43m Santiago Hezze falló penal (H), 49m Expulsados Santiago Luján (H) y Juan Sforza (N)