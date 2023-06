Cristina Kirchner apuntó a Fernández y Scioli por «amenazar con ir al partido judicial»

La vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó un acto en la provincia de Santa Cruz junto a la gobernadora local, Alicia Kirchner, y en medio de la tensión que dejó el cierre de alianzas en Unión por la Patria lanzó críticas al sector del presidente Alberto Fernández y al precandidato Daniel Scioli.

En un mensaje que comenzó a las 18:48, la titular del Senado se refirió al nuevo nombre del frente electoral y expresó que busca mostrar que se necesita «tener una postura única, nacional y patriótica, frente a los que no exigen programas de ajuste».

Además, apuntó a quienes desde «propio espacio político amenazan con ir al partido judicial», luego de la extrema tensión en el cierre de alianzas con el sector de Daniel Scioli.

Y cuestionó: «Digo, todo lo que nos ha pasado, y acá me permito un poquito de personalismo, que me ha pasado, y no hablo de causas de condena, hablo de intento de asesinato y de impunidad para los que planificaron, sin embargo, alguno ponen empeño (para ir a la Justicia)».

Además, deslizó críticas al presidente y a su entorno en medio del armado y dijo que «cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y tratar de que haya la menor conflictividad posible».

«Jamás se me hubiera ocurrido ir a una provincia o llamar para a un dirigente para que sea candidata donde ya el gobernador tiene una candidata», desatacó Cristina Kirchner.

En ese sentido, expresó que es «necesario recuperar el concepto de recuperación política, que el que vota sabe qué va a votar», y al hablar de su gobierno agregó: «Fueron los mejores doce años y medio de muchos años».

«Es necesario que haya diálogo entre todas las fuerzas políticas para abordar el terrible tema del endeudamiento con el FMI, ese es el principal problema de la Argentina», recalcó la vicepresidenta.

«Por eso un poco lo de Unión por la Patria, porque necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y además permita tener una postura única, nacional y patriótica, frente a los que no exigen programas de ajuste», subrayó.

Junto a Cristina Kirchner estuvo también el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, a quien destacó como un funcionario que sí funciona.

«Este hombre es uno de los funcionarios que sí funcionan», aseguró la titular del Senado, en momentos en que Katopodis suena como posible candidato este año.

En tanto, en el inicio de su mensaje recalcó la obra pública de Santa Cruz y recordó: «Teníamos la desocupación más baja y era por la obra pública en Santa Cruz».

«Alicia Kirchner fue la mejor ministra de Desarrollo Social que tuvo el país, la mejor», destacó Cristina Kirchner, y rememoró: «Cuando llegamos a la Presidencia había 2.100.000 planes, cuando terminó el mandato eran 240.000, que además estaban organizados en cooperativas y trabajaban. Eso no se define en Desarrollo Social, se define en el Ministerio de Economía, pero se necesitaba organizar la acción social para el que le cuesta».

Además, se refirió al momento en que Néstor Kirchner pagó la totalidad de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI). «Si vos querés ser presiente es porque querés gobernar el país, porque querés decidir qué es lo que se va a hacer en la economía y para eso necesitas recursos. Néstor Kirchner hace el acto más pragmático del que se tenga memoria porque recupera para la Argentina el timón».