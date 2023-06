Scaloni recibió el premio como Mejor DT de América: «Me llena de orgullo»

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue votado como Mejor DT de América y recibió, el premio por parte de ‘El País’ de Uruguay en el predio de AFA, en Ezeiza, horas antes de partir de cara a la doble fecha FIFA.

«Muchas gracias, es un premio muy reconocido, me llena de orgullo. Es fruto del trabajo de mucha gente, del cuerpo técnico, de los jugadores. Siempre está bueno, y sobre todo para una gente tan prestigiosa como ustedes, y de un país que quiero tanto como Uruguay», afirmó el DT albiceleste.

Y agregó: «Esto no va a cambiar mi manera de ser pero sí que es lindo el reconocimiento, sobre todo al cuerpo técnico, somos gente que pensamos todos de la misma manera y por eso da sus frutos».

El DT campeón del mundo, ya había recibido el The Best como el mejor entrenador del Mundo, y se convirtió en el primer argentino de la historia en lograr el galardón, relegando en la terna al italiano Carlo Ancelotti y al español Pep Guardiola.

Por último, Scaloni dejó un mensaje claro de su forma de ser: «No solo por títulos se tendría que valorar a los entrenadores, a los jugadores. Hay veces que uno puede hacer las cosas bien y no ganar. Lamentablemente en este mundo que vivimos solo se premia al que gana, pero hay veces que no ganando se hacen las cosas bien, como pasó con nosotros en la Copa América de 2019″.

De esta manera, Lionel Scaloni se conviertió en el décimosegundo argentino en recibir este premio, ya que anteriormente lo habían obtenido Carlos Salvador Bilardo, Alfio Basile, Carlos Bianchi, Daniel Passarella, Claudio Borghi, Gerardo Martino, Edgardo Bauza, Marcelo Bielsa, José Pekerman, Jorge Sampaoli y Marcelo Gallardo.