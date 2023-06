Messi afirmó que va al Inter Miami para pasar más tiempo con su familia y que en el PSG no fue feliz "Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar", sostuvo el delantero argentino campeón del mundo.

El astro argentino Lionel Messi afirmó que decidió mudarse a Miami y continuar su carrera deportiva en el Inter de esa ciudad estadounidense para reencontrarse con su familia y pasar más tiempo con sus hijos, en tanto reconoció que no fue feliz durante su paso por el París Saint Germain francés.

El campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, a punto de cumplir 36 años el próximo 24 de junio, dijo que busca disfrutar nuevamente del día a día junto a sus seres queridos en Miami, al explicar los motivos que lo llevaron a acordar su incorporación al modesto Inter de la Major League Soccer (MLS), que marcha último en su zona en el campeonato.

Expresó, de todos modos, que le gustaría en un futuro volver a vincularse profesionalmente con el Barcelona español, después de su traumática salida del conjunto catalán en 2021 y de las recientes especulaciones sobre su regreso, luego de jugar dos temporadas en el PSG.

«Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familia, me perdía mucho de la vida de mis (tres) hijos en el cole», sostuvo el delantero argentino en una entrevista concedida al diario catalán Mundo Deportivo, sobre su paso por el conjunto parisino, cuya afición lo terminó silbando.

«En Barcelona los iba a buscar (a sus hijos), aquí lo hice mucho menos (en París), compartía menos actividades con ellos. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar«, dijo Messi.

Asimismo, indicó: «Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas, pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa».

«Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Como decía recién, estuve dos años que a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el mes ese que fue espectacular para mí por haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, con disfrute de mi familia, de mis hijos, del día a día. Y por eso fue un poco la decisión de no darse lo de Barcelona», subrayó.

Justamente, acerca de la posibilidad de regresar al Barça tras su paso por el PSG -equipo con el que también fue campeón en la liga local- expresó: «Si bien me hubiese encantado, no se pudo». «Mi familia estaba muy ilusionada con todo lo que escuchaba, pero al mismo tiempo no nos hacíamos tanta ilusión porque la realidad era que todavía no sabíamos qué podía pasar, pero obviamente que ellos estaban con muchas ganas de volver. Nunca nos quisimos ir de ahí (de la ciudad catalana), fue muy difícil, pero también me apoyan y es una decisión tomada en familia, no solo mía«, comentó al respecto.

Y continuó diciendo: «Tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en mano de otro«.

«La vez que me tuve que ir también LaLiga había aceptado que me inscribieran y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo a que volviera a pasar lo mismo y tener que andar a la corrida también como pasó, que me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel. Quería tomar mi propia decisión y por eso no se dio mi vuelta al Barça», manifestó.

Finalmente, planteó que «obviamente» le «gustaría estar cerca del club» español en el futuro. «Es más, voy a vivir en Barcelona. Es una de las cosas que tenemos clarísimo con mi mujer, mis hijos», añadió Messi.

«No sé en qué momento ni qué ni cuándo, pero ojalá algún día pueda aportar algo al club y ayudar porque es un club que amo como siempre dije. Agradezco el cariño que tuve de la gente durante mi carrera y me gustaría estar otra vez acá, sí», completó.