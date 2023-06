«Jugá limpio, no vale querer llevarte la pelota porque no podés ganar la elección» La precandidata presidencial acusó a su competidor interno de Juntos por el Cambio de "querer meter por la ventana" a Schiaretti y lo atribuyó a una suerte de maniobra para intentar dar vuelta una tendencia desfavorable en las encuestas.

La precandidata presidencial Patricia Bullrich le reclamó hoy a su competidor interno de Juntos por el Cambio Horacio Rodríguez Larreta que «juegue limpio» y le pidió que no busque «meter por la ventana a nuevos actores» en la coalición opositora como sucede con el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

Sobre la posibilidad de que la interna se tense al punto de hacer inevitable una ruptura, la presidenta del PRO en uso de licencia dijo que «depende de Larreta» y de que «juegue limpio».

«Depende de Larreta, sabe que tiene que ir a la cancha en la que está y no inventar meter a Schiaretti cuando tenemos una elección en Córdoba. Jugá limpio, querer llevarte la pelota porque no podés ganar la elección no vale», lo desafío.

La coalición opositora se tensó con fuerza en la última semana por la propuesta de incorporación del gobernador de Córdoba, que generó la alarma de la dirigencia de Juntos por el Cambio en esa provincia, que el 25 de junio enfrentará a los candidatos del peronismo schiarettista.

También está pendiente la resolución del ingreso del liberal José Luis Espert, una jugada que si bien fue concebida por Horacio Rodríguez Larreta para «morderle» votos por derecha a Bullrich en las PASO presidenciales, en principio no acarrearía el mismo nivel de conflictividad que el caso de Schiaretti.

La preocupación mayúscula de la ex ministra de Seguridad de Cambiemos es que la llegada de Espert a Juntos por el Cambio abra una puerta que después sea muy difícil de cerrar, y permita el ingreso de otros dirigentes con los que el PRO no comparte de principios y valores.

«Hay un cambio de fondo, que represento, y un cambio que baja la intensidad y que no tiene verdadero sentido de cambio, que expresa lo que está haciendo Larreta al querer meter nuevos actores», expresó Bullrich sin medias tintas, llevando la interna que sostiene con el jefe de Gobierno porteño a un nuevo nivel de confrontación.

En declaraciones radiales, explicó que «ese debate» con Rodríguez Larreta «se tenía que dar en las PASO», pero «lo adelantaron queriendo meter por la ventana a nuevos actores».

En este sentido, Bullrich sostuvo hoy «si hay alguien que en este momento por defender sus intereses está planteando una ruptura» de Juntos por el Cambio «labura para el Gobierno»

«Romper Juntos por el Cambio es romper de manera absoluta la opción de cambio que hoy tiene la Argentina. ¿Puede ser que alguien lo esté pensando? Bueno, me preguntaría para quién trabaja y qué piensa», indicó.