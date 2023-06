Roxana Heinrich: «Tenemos un Poder Judicial que está trabajando para los poderosos como Massot»

A unas semanas del aniversario 47 del secuestro y asesinato de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, el poderoso empresario Vicente Massot recibió del Poder Judicial bahiense, siempre reacio a investigarlo, el sobreseimiento que pedía desde hace años. A las familias de los dos trabajadores gráficos de La Nueva Provincia les llegó la novedad mientras preparan un homenaje en Cueva de los Leones, el lugar en las afueras de Bahía Blanca en el que fueron encontrados sus cuerpos acribillados el 4 de julio de 1976 luego de un largo conflicto laboral con la empresa de medios.

«Nos afecta mucho todo esto. Son muchos años de lucha, muchos años de impunidad, muchos años de verlo a este señor Massot dando notas, entrevistas, y nosotros sin poder hacer nada, ni poder decir nada. Estuvimos muchos años con miedo de hablar, sin siquiera poder nombrarlo o poder contar nuestra historia y que venga a pasar esto nos afecta un montón», dijo Roxana Heinrich.

Roxana es hija de Enrique Heinrich y tenía siete años cuando una patota rompió la puerta de su casa en la madrugada y se llevó a su padre. Heinrich tenía 31 años y era obrero gráfico desde los 18 años, cuando había entrado a trabajar a la imprenta de La Nueva Provincia. También era secretario general del Sindicato de Artes Gráficas de Bahía Blanca, en el que su compañero Loyola era tesorero.

Tras el secuestro de su papá, comenzaron las amenazas a su casa: le decían a su madre que les iba a pasar lo mismo a los niños. «Durante los años que viví en Bahía Blanca no podía decir mi apellido. Toda mi familia se tuvo que mudar», contó Roxana y añadió: «Mi mamá nos tuvo que cambiar de colegio a uno privado diciéndole a las directoras y a las maestras que nunca dijeran que nosotros estábamos ahí. Les contó lo que había pasado y ellas nunca decían nuestro apellido. La verdad que fue difícil la situación para nosotros. Nos bancamos unos años más en Bahía Blanca y cuando tenía 12 años nos mudamos».

La «guerra» de La Nueva Provincia

«La Nueva Provincia, al igual que la Nación a la cual siempre ha buscado servir, se encuentra en guerra», señaló el diario en una editorial de agosto de 1975 en pleno conflicto laboral. En ese momento, Vicente Massot era quien escribía los editoriales a través de los cuales llamaba a «eliminar», «aniquilar», «combatir» la «subversión» y cuestionaba a los «delegados obreros cuyos fueros parecieran hacerles creer temerariamente que constituyen en verdad una nueva raza ‘invulnerable de por vida’». Era también el encargado de las negociaciones con los trabajadores gráficos.

«El conflicto empezó en 1975 y los matan en 1976. Pedían que se cumpliera el convenio colectivo de trabajo, trabajar menos horas porque no les pagaban las horas extras, la copa de leche y mirá en lo que terminó. Mi mamá siempre cuenta que él no entendía la gravedad de lo que estaba pasado. Cuando lo secuestraron, él les decía que si le iban a pegar que no lo hicieran frente a sus hijos», señala Roxana.

En paralelo, la Prefectura Naval realizó un informe de inteligencia dentro de la empresa en el que presentaba una nómina de «personal a ser raleado» dentro del diario, encabezada por Heinrich y Loyola.

El fallo del juez federal Walter López Da Silva consideró que los editoriales de Massot «denotan una convicción ideológica enmarcable en el escueto margen de libertad de prensa vigente en la época y que no lo convierte per se en partícipe o instigador de delitos». También sostuvo que «no existe evidencia precisa y seria que permita sostener que el empresario, un civil extraño a las fuerzas armadas estatales y con tan sólo 23 años al momento de los hechos, tuviera la posibilidad de influir o determinar de alguna manera a quienes cometieron de propia mano los actos de torturas o desapariciones y menos aún que su designio haya sido participar de ilícitos que por su gravedad afectan a la humanidad en su conjunto».

Para Roxana, el fallo que sobreseyó a Massot «es vergonzoso» y van a apelarlo en los próximos días. «Pone a Massot en la misma situación que estábamos nosotros, como si fueran víctimas del terrorismo de Estado. A él no le entraron a la casa y se llevaron a alguien de su familia. A nosotros nos entraron a nuestra casa, se llevaron a mi papá, se llevaron a su compañero, Loyola, nosotros vivimos eso», sostuvo y añadió: «Tenemos un Poder Judicial que está trabajando para los poderosos».

El 4 de julio próximo a las 14:30 se conmemorarán 47 años del asesinato de Heinrich y Loyola en Cueva de los Leones, Bahía Blanca. Participarán sus familias y la Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta (FATIDA). «

