Tarifas: después de cuatro años, el ENRE retoma el proceso de revisión integral

De hecho, Rebasa también opinó que podría aprovecharse la vuelta de la RTI para realizar cambios en el accionar del ENRE. “Las condenas a las empresas se realizan ex post, cuando no funciona el servicio. Mi opinión es que tienen que ser ex ante, controlar si se realizan las inversiones y si no se ejecutaron, penalizarlas”, opinó.

Apenas asumió el Frente de Todos, una de las consignas que repetían economistas cercanos a Alberto Fernández era que para “volver mejores” no debían congelarse las tarifas, en lo que Martín Guzmán, ex ministro de Economía, consideraba como subsidios pro rico. Sin embargo, al comienzo del gobierno se frenó la RTI con el argumento de que “había que revistar el shock de aumentos de 2016-2019″, y luego con la llegada de la pandemia. Sin embargo, fuentes de la Secretaría de Energía revelaron que ya para fines de 2020 le anticiparon a Guzmán que, con el congelamiento tarifario y sin monitorear inversiones, el sistema aguantaría en el verano de 2021, pero desde el verano 2022 iba a explotar. “Fue la crónica de una muerte anunciada”, recuerdan los economistas que trabajaban en ese entonces en la Secretaría.

Por Florencia Barragan