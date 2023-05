El Frente de Izquierda va camino a dirimir sus diferencias internas en las PASO

«No es la primera vez que vamos a las PASO, las hubo en 2015, desdramatizamos este escenario que estaba dentro de lo posible», resume Guillo Pistonesi, dirigente del PTS, sobre la interna trotskista. En efecto, este miércoles, en el teatro Picadero, el Partido Obrero y el MST anunciarán la realización de un plenario abierto para presentar las precandidaturas de Gabriel Solano y Vilma Ripoll como fórmula presidencial para el Frente de Izquierda Unidad. Sin embargo, desde el PO presentan este anuncio como «una salida para evitar las PASO». Claro que esto requeriría que el casi imposible escenario en el cual el PTS acepte la fórmula Solano-Ripoll. Atrás quedó el planteo de una fórmula unitaria entre Myriam Bregman (PTS) y Solano (PO), realizado por Izquierda Socialista.

«Desde hace meses desde Izquierda Socialista, ante el hecho de que los otros tres partidos del frente (PTS, PO y MST) lanzaron sus propias candidaturas presidenciales, llamamos a abandonar toda pelea por lugares y cargos y unirnos detrás de la fórmula unitaria Bregman-Solano, respetando el mismo acuerdo que tuvimos en las elecciones de 2019 en base a la fórmula Nicolás Del Caño (PTS)- Romina Del Plá (PO)», recordaron desde ese partido. «Pero si se lee bien el comunicado conjunto PO-MST se verá que nada de lo que se propone tiene que ver con aportar una salida para “constituir una lista común” o con un mecanismo supuestamente “democrático” como pregonan ambos partidos», agregó IS. En soledad, los partidarios de IS habían puesto sobre la mesa la fórmula unitaria, dejando a sus socios mayoritarios en la cabecera.

Gabriel Solano sostuvo que “el acuerdo con los compañeros del MST tiene un enorme valor, porque vamos a un plenario de la izquierda y los luchadores populares, involucrando miles y miles de compañeras y compañeras para resolver y decidir sobre el programa y las candidaturas de la izquierda de cara a las próximas elecciones nacionales. Estamos a tiempo, con este método, de evitar las PASO y concentrar fuerzas en enfrentar a los responsables de haber llevado al país a esta crisis». El referente del PO llamó «a las fuerzas que rechazaron esta propuesta a que revisen su posición». A su criterio, «Bregman y Del Caño representan una izquierda que se adapta permanentemente a los planteos del kirchnerismo, si la izquierda se pega a estas variantes del régimen es muy difícil que pueda enfrentar a Milei, quien crece, justamente, por el fracaso del peronismo en el poder y del macrismo».

Para IS, la decisión del PO y el MST divide al FIT-U. «Llevamos tiempo rechazando todo tipo de aparatismo y autoproclamación en la izquierda trotskista, por eso rechazamos este tipo de peleas por cargos cuando ya hay un acuerdo que facilita que todas las fuerzas compartan los mismos, cosa inexistente en la política burguesa e inédita en la izquierda reformista nacional e internacional», expresó IS al referirse a la rotación de las fuerzas en las bancas parlamentarias.

Pistonesi considera que desde el PO instalaron una «falsa polémica» sobre el movimiento piquetero que omite «el apoyo histórico del PTS del primero al último piquete». No es nueva tal diferencia. Ese partido sostiene que el movimiento de desocupados debería ser único y con libertad de tendencias, donde los planes no estén sujetos a la participación en las marchas. Sin embargo, son diferencias que en el pasado inmediato no impidieron acuerdos entre los partidos que conforman en FIT-U. De hecho, en casi todas las provincias llegaron a acuerdos (Neuquén, Río Negro, Córdoba, Jujuy, Tucumán, San Juan y La Rioja), como el del 2019 con la fórmula Del Caño-Del Pla, y en 2021 para hacer listas comunes. Sin embargo, la posibilidad de que las fórmulas y listas electorales surgieran de un plenario abierto, del que hubieran participado militantes que no comulgan con el programa del Frente de Izquierda, y que incluso se plantean la posibilidad de votar a Javier Milei, fue rechazado enfáticamente por el PTS. Algo así como que el programa y las candidaturas del FIT-U debieran ser resueltas por los cuatro partidos que lo integran.

«No es un problema de candidaturas, el PO y el MST tienen una construcción unilateral en la administración de planes y en la creación de movimientos sociales como el Polo Obrero y el Teresa Vive, es una práctica política que ni el PTS ni IS compartimos, no es ni buena ni mala, es diferente», explicó Pistonesi. El referente marcó que el movimiento piquetero desde 1996 en Cutral Có hasta hoy fue «perdiendo filo» en cuanto su combatividad. «Se levanta cada vez menos un programa de trabajo genuino, de reducción de la jornada laboral a seis horas, lo cual no quita que apoyamos sus reivindicaciones concretas y elementales como llevar un plato de comida en casa o un plan complementario a las changas», expresó en diálogo con Página/12. «La crítica política es que ellos han dejado de lado el planteo de un programa de trancisión que lleve esas demandas básicas hacia un enfrentamiento con las patronales y el Estado», apuntó.

El juicio a CFK

La otra gran diferencia consiste en la caracterización del enjuiciamiento de Cristina Fernández de Kirchner. «Es un fallo arbitrario y persecutorio el de CFK, planteamos que la justicia también en América Latina cumple un rol nefasto proscribiendo y encarcelando a Lula Da Silva y permitiendo que en su momento asumiera Jair Bolsonaro», dice Pistonesi. «Pero eso no nos impide señalar que el gobierno de Cristina fue de corrupción total, y sin embargo el PO dice que somos solidarios políticamente con Cristina cuando la combatimos siempre, fuimos reprimidos en la Panamericana con Sergio Berni y Myriam denunció el espionaje de Gendarmería con Proyecto X», agrega. El dirigente del PTS enfatiza que ellos son «luchadores consecuentes contra el kirchnerismo y contra este gobierno de Cristina, Massa y Alberto que aplican el plan del Fondo Monetario Internacional, por lo tanto no vamos a aceptar de ninguna manera la impugnación como candidata que hizo el PO a Bregman, calificándola como neokirchnerista, lo cual es inaceptable».

Pistonesi aclaró que la campaña del PTS no será contra la otra lista. «Vamos a seguir hablando del ajuste que cada vez hunde más al pueblo trabajador en la miseria, el FIT-U va a seguir unido porque las dos listas estamos en contra de ese ajuste, más allá de esta decisión unilateral de los compañeros del PO y del MST». La fórmula con Bregman levanta a una mujer con un histórico protagonismo de lucha, «en contra del machismo brutal de Milei y Villarruel». Y sobre Del Caño dijo que «es una de las personalidades de la izquierda más conocidas, por lejos».

Por su parte, Ripoll afirmó que el acuerdo con el PO «es muy positivo para profundizar una propuesta unitaria y democrática, todo lo que haya que resolver en el Frente de Izquierda Unidad sea a través del debate masivo y la participación real de miles de trabajadoras, trabajadores y jóvenes, tanto militantes como simpatizantes y organizaciones amigas del frente». «Lamentablemente los compañeros del PTS hasta ahora se niegan a este camino y se encierran en sus propias precandidaturas, algo que es equivocado y divide. Esperamos que reflexionen y cambien”, concluyó.

Por Adriana Meyer