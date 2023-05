El desdoblamiento, en debate dentro y fuera del peronismo

La provincia de Buenos Aires transita un misterio que no se ha visto desde el retorno de la democracia: ¿cuándo serán las próximas elecciones a gobernador? ¿El 22 como las presidenciales o en otra fecha? La decisión tomada por Axel Kicillof fue posponer esa definición para una fecha posterior al cierre de listas, el 24 de junio. Así lo confirmó su Jefe de Asesores, Carlos Bianco, días atrás. De esta manera, habrá que aguardar para saber si los comicios para elegir las autoridades bonaerenses, tanto en Gobernación como en cada uno de los 135 municipios, será el mismo día que se vote a las autoridades de la Nación. O no.

Durante el mediodía de este lunes, jefes comunales de la primera y tercera sección electoral mantuvieron una reunión con el presidente del Partido Justicialista de la provincia, Máximo Kirchner, y el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro. El sorpresivo encuentro en el que hizo de anfitriona la quilmeña Mayra Mendoza estuvo centrado en cuestiones organizativas vinculadas al acto del 25 de Mayo, relataron varios los presentes.

Fuera de la reunión, en conversaciones de pasillo y entre pocos, algunos intendentes discutieron si conviene desdoblar.

El análisis de los tres que en grupos reducidos se manifestaron más en desacuerdo partió de un elemento. “Si vos desdoblás, como Milei va a ser candidato a Presidente no va a estar en la boleta a gobernador de La Libertad Avanza. Si pasa eso, su partido sacaría menos votos que con él encabezando una boleta larga, con Presidente y gobernador», explica un intendente. Eso, analizan, polarizaría las elecciones en cada municipio entre el peronismo y Juntos por el Cambio, y fortalecería a macristas y radicales. Un dirigente de un municipio del sur dijo que en su distrito lo más probable es que Milei a una relegada del macrismo sin arrastre propio.

La ecuación que realizan algunos representantes del oficialismo se sustenta en las reciente experiencias de La Libertad Avanza y sus distintas denominaciones partidarias en los comicios de otras provincias, como Tierra del Fuego (7,11 por ciento), La Pampa (1,28) o Salta (2 por ciento). Todas con triunfos oficialistas.

“Creemos que igual no se va a dar el desdoblamiento”, dijo otro dirigente de la zona sur del Conurbano, donde está concentrada la desconfianza ante la posibildad de elecciones en distintas fechas.

Entretanto, Wado de Pedro intensifica su presencia en la Provincia. Es notorio desde el acto de cierre del año en diciembre de 2022, convocado por el lomenense Martín Insaurralde en diciembre con una veintena de intendentes, a la entrega de notebooks en estos días en Ensenada, pasando por el encuentro con jóvenes encabezado por el ex intendente de Florencio Varela, Julio Pereyra.

El Centro de Producción Audiovisual Leonardo Favio en Bernal, localidad quilmeña, fue el punto de encuentro para intendentes y legisladores frentetodistas con el objetivo de ajustar los detalles del acto del 25 de mayo donde hablará la vicepresidenta Cristina Kirchner, al cumplirse 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente en 2003.

Axel Kicillof no estuvo en Bernal.

Uno de los participantes del encuentro fue el intendente de Morón, Lucas Ghi, que al ser consultado por este medio sobre el posible desdoblamiento dijo: “Confío en el criterio del gobernador”, dijo.

Informó Ghi que ni en esta reunión ni en otras colectivas con jefes comunales del conurbano en las que él haya participado no se tocó el tema del desdoblamiento.

“Las repercusiones que pueda tener o no el desdoblamiento son inciertas porque cada territorio tiene una dinámica propia”, asegura. Más allá de las especulaciones alrededor del rol que tendría ‘Wado’ De Pedro en la construcción de una estrategia para la provincia de Buenos Aires, los presentes afirman que no fue tema de charla en la reunión de este lunes.

Gustavo Barrera, intendente de Villa Gesell, y uno de los primeros en pedir por la reelección de Kicillof, aseguró que “no estaría mal desdoblar” las elecciones. El mandatario gesellino no estuvo presente en la reunión con el ministro del Interior. Dijo que toda decisión que se tome deberá estar sujeta a la estrategia general del Frente de Todos según las definiciones que se vayan tomando escalonadamente.

Desde su perspectiva, el impacto en los municipios sería positivo. “Al desdoblarse, quienes concurran a las elecciones provinciales van a priorizar lo local y lo provincial”.

Visión opositora

La mayoría de la oposición ha manifestado, en general, un desacuerdo con el desdoblamiento y atribuyó el plan de contingencia de Kicillof a una presunta maniobra especulativa. Pero hay claros y oscuros. Franco Flexas, intendente de General Viamonte, tiene una lectura al respecto: “Es muy bueno que en algún momento la elección provincial se separe de la nacional”.

Flexas dice que hoy “lamentablemente se ensucia” el debate por la cercanía de los comicio y, hace hincapié en la importancia de poder tener un temario bonaerense propio en una elección. “Permitiría discutir nuestro futuro alejado de lo que pase a nivel nacional, más allá de las conveniencias momentáneas”, asegura el dirigente radical cercano al possismo. Incluso, amplía el debate y plantea que sería “muchísimo” mejor que también se separen las elecciones municipales de las provinciales, para promover la autonomía de cada uno de los 135 distritos.

Otro representante de la UCR e intendente de Balcarce, Esteban Reino, coincide en que la autonomía de los municipios debería ir creciendo, pero aclara: “Que sea en serio”. El mandatario de la quinta sección dice que la mayoría de los distritos ven sujeta su economía a la recaudación y distribución que hacen tanto el gobierno provincial como el nacional. “Espero podamos tener una Constitución que nos dé una autonomía en serio como los municipios de Córdoba, que nos llevan años luz en modernidad.”

No está de acuerdo Reino con avanzar en el desdoblamiento. “Es un gasto innecesario y no tengo dudas que también va a disminuir la participación del electorado si tienen que votar hasta cuatro veces en el año”, señala. Desde su perspectiva, el voto electrónico cambiaría la ecuación. De todas maneras, no cree que alguna estrategia del oficialismo cambie el resultado de los electores. Su convicción, asegura, se verá reflejada en las PASO porque “funcionan como una gran encuesta”. “La gente se vuelca masivamente de acuerdo a las primarias”, afirma.

En cambio, desde las huestes cercanas al titular de la UCR de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, que busca ser compañero de fórmula de los precandidatos del PRO, no creen que sea el momento para esta discusión. “Con la difícil situación económica y social que están atravesando mis vecinos me parece que las especulaciones electorales son el menor de los problemas”, sintetiza el intendente de Magdalena, Gonzalo Peluso.

Hace pocas semanas Abad estuvo de visita por su distrito. Peluso tiene una premisa: “No hay que subestimar a la gente”. Su lectura es que hay un ínfimo porcentaje de la sociedad bonaerense, y en general, que se interesa por estos temas. “Si la gestión es buena, va a sacar un buen resultado, y si es mala ganará la oposición”, sentencia el jefe comunal radical. Le pide a Kicillof que asuma la responsabilidad de su decisión sobre el desdoblamiento, pero le demanda que se preocupe de los problemas urgentes de los bonaerenses “que no son pocos”.

La tarde del lunes también tuvo el encuentro de la Mesa Provincial del PRO. En un clima de constantes tensiones entre los precandidatos presidenciales, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, los intendentes vinculados al partido vecinalista de la Capital Federal siguen convencidos de la estrategia V: poder ir colgados de ambos dirigentes en las PASO.

Una de las principales voces de este grupo es el intendente de Tres de Febrero, el periodista Diego Valenzuela. En declaraciones radiales fue contundente respecto al desdoblamiento que sigue generando incertidumbre en la provincia: “el gobernador está manipulando el escenario electoral porque esta preocupado”. Y fue por mas: “es una mezcla de debilidad y oportunismo”.

Por Andres Miquel