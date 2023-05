Bianco aseguró que Kicillof «hará lo que definan nuestra fuerza política y Cristina»

El jefe de asesores del Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, afirmó este lunes que el gobernador Axel Kicillof «tiene una excelente gestión» y es el «candidato natural» para competir por un nuevo mandato en la provincia de Buenos Aires pero aclaró que, como no se trata de «un proyecto individual», va a hacer «lo que definan nuestra fuerza política y (la vicepresidenta) Cristina» Fernández de Kirchner.

«Acá no hay ninguna aventura personal, ningún proyecto individual de nadie, ni mucho menos del gobernador. Él va a hacer lo que defina nuestra fuerza política, lo que defina Cristina, el punto es que hoy es el candidato natural a la reelección», expresó Bianco.

Sostuvo que Kicillof «es un gobernador que tiene una excelente gestión, reconocida por propios y ajenos y que tiene las chances legales, normativas, y por ende se transforma en el candidato natural y en el único candidato que hay para la gobernación de la provincia de Buenos Aires».

«Hoy seguimos trabajando, el gobernador sigue gestionando y recorriendo la provincia para juntar votos para sostener nuestro proyecto político acá en la provincia, y para sumar lo más posible en el ámbito nacional, y después nuestra fuerza política lo definirá», aseveró Bianco en declaraciones formuladas esta mañana a El Destape Radio.

El rol de la Corte Suprema

Consultado respecto de la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga el Partido Justicialista bonaerense por considerar «irregular» la designación de Máximo Kirchner al frente de esa fuerza, el funcionario respondió que los jueces del máximo tribunal «están haciendo uso y abuso de las facultades que no les compete».

«No me extrañaría que también se involucrasen en la vida política de nuestro PJ, que tiene un presidente que ha sido elegido por consenso, avalado por todas las fuerzas, pero probablemente el problema sea ese, que a la Corte no le gusta, no le cae simpático y deciden tratar de removerlo sin tener las competencias al respecto», afirmó.

Indicó que «lo mismo (pasó) con la proscripción de Cristina» y agregó: «Me parece que tienen un juego visiblemente partidario, están haciendo política partidaria a favor de Cambiemos; es lo que siempre han hecho».

«Fíjense que todos los fallos que ha sacado la Corte son festejados por Patricia Bullrich, (Mauricio) Macri, (Horacio Rodríguez) Larreta, como alguna vez dijo el gobernador: tiene cuatro patas, mueve la cola, tiene orejas, ladra, es perro», concluyó.

Por Revista Veintitrés