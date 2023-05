En un entretenido encuentro, Tigre y Atlético Tucumán no se sacaron ventajas en Victoria

Tigre empató sin goles ante Atlético Tucumán de local, en el partido correspondiente a la decimoséptima fecha de la Liga Profesional y sigue sin poder sumar de a tres.

Con este resultado, el Matador quedó con 22 puntos y se posiciona decimocuarto en la tabla general. El Decano el punto que sumó es importante para respirar en la zona baja, quedó con 15 puntos.

En una entretenida primera parte, ambos equipo salieron a mostrar su juego buscando la victoria. La primera clara llegó de la mano de Mateo Retegui, cuando le bajó la pelota a Facundo Colidio que pudo abrir el marcador, pero la mandó arriba del travesaño.

Las chances fueron varias para el local que se iría el descanso sin poder quebrár la red de Tomás Marchiori, que se convirtió en la figura del encuentro.

En el complemento, la historia seguria igual y los dirigidos por Diego Martínez dominaron mejor el encuentro en la segunda parte y estuvieron más cerca del gol con un fierrazo de Lucas Blondel en el que nuevamente se lució Tomás Marchiori para salvar al conjunto tucumano.

Por la fecha 18, Tigre visitará a Boca el próximo domingo desde las 19, en la Bombonera. Atlético Tucumán recibirá a Arsenal el viernes 26 desde la 21.30.

Esta es la síntesis de Tigre vs Atlético Tucumán por la Liga Profesional 2023:

Liga Profesional 2023

Fecha 17

Tigre (0) vs. Atlético Tucumán (0)

Estadio: José Dellagiovanna

Árbitro: Ariel Penel.

VAR: Leandro Rey Hilfer

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Alexis Castro, Agustín Cardozo y Cristian Zabala; Facundo Colidio y Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Nicolás Romero, Marcelo Ortíz, Bruno Bianchi y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Francisco Di Franco, Bautista Kociubinski, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Cambios en el segundo tiempo: 21m B. Guille por M. Coronel y G. Acosta por F.Di Franco (AT), 30m A. Molinas por C. Zabala y B. Armoa por A. Castro (T), 37m C. Menendez por R.R. Rodriguez (AT), 40m T. Badaloni por L. Menossi y L. Montoya por S. Prieto (T), 43m Y. Cabral ⇆ R. Tesuri (AT) 44m A. Obando por F. Colidio (T).