El acto del 25 de Mayo, punto de inflexión para el Frente de Todos

El peronismo se encamina hacia uno de sus rituales más sagrados: el encuentro cara a cara con su líder. Sin redes sociales, ni cartas, ni entrevista personal de por medio. Este jueves la vicepresidenta Cristina Fernández hablará a la multitud en uno de los momentos de mayor incertidumbre, marcado por el traspaso generacional en medio de la campaña en la que ya dijo que el elemento clave para lograr reemplazarla es superar su piso que históricamente rondó el 30% del electorado. La fecha promete marcar un punto de inflexión al interior del oficialismo, donde esta semana levantaron la cabeza los presidenciables de todos los sectores dispuestos a disputar la sucesión del actual jefe de Estado.

Esta semana, la vicepresidenta logró ponerse al frente de la conducción de la campaña del peronismo incluso a pesar de no encarnar la candidatura presidencial. Y este jueves en C5N dio dos pistas claves sobre a quién o quiénes beneficiará con su apoyo: será un hijo de la generación diezmada, que a su vez supere el piso del 30%. Todas las miradas se posaron en Axel Kicillof y en el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, cuyo nombre apareció en las pintadas de los paredones del conurbano este martes, durante la noche en la que Cristina ratificó por carta su imposibilidad de ser candidata en este contexto judicial tan adverso, en el que, como detalló, la Corte Suprema impidió las elecciones en dos provincias y no hubo reacción de la dirigencia peronista.

El señalamiento produjo las reacciones rápidas en el resto del tablero. Al día siguiente del reportaje en C5N, el ministro Sergio Massa reunió a la dirigencia del Frente Renovador y dio un mensaje duro. Recordó haber sido él quien agarró la «papa caliente» cuando el gobierno estaba contra la espada y la pared y le endilgó a sus antecesores “errores” como la “pérdida de reservas” y la “emisión descontrolada”. Además, fijó el 10 de junio como fecha límite para definir la estrategia, cuando el Frente Renovador hará su Congreso partidario, para decidir si participará del Frente de Todos.

Es que Massa pretende ser el candidato del oficialismo sin tener que competir en las PASO. Quiere que la bendición de candidato único recaiga sobre él. Sin embargo, ese momento ya pasó. Tuvo su apogeo en el Teatro Argentino de La Plata, pero no se trasladó al resto de la dirigencia. Es que, tal como dijo Cristina el jueves, esta es una elección de tercios, en la que no importan los techos sino los pisos, por lo que la consigna clara para pasar al frente es superar el 30%. Objetivo difícil si se carga con un índice de inflación creciente sobre las espaldas. Con gesto adusto, Massa dijo: “Con el resto de quienes son parte del Frente de Todos, tenemos una primera responsabilidad, que es definir una estrategia competitiva que nos permita, no solamente que alguno por ahí se saque la vanidad personal o el deseo de competir, sino que le dé al gobierno sustentabilidad de cara al último tramo del año de gobierno”.

Por lo pronto, “Wado” centrará sus actividades esta semana en el conurbano. Este sábado estuvo en Florencio Varela en un encuentro con jóvenes de distintas agrupaciones del Frente de Todos local, junto al intendente Andrés Watson y el histórico jefe político Julio Pereyra como anfitriones. «La juventud argentina va a ser la gran protagonista de esta campaña», sostuvo. Ya el lunes estará en Quilmes con la intendenta Mayra Mendoza y jefes comunales de la primera y la tercera sección electoral. Más allá del beneplácito vicepresidencial, “Wado” también tiene que superar el piso impuesto por Cristina. Para esto se trazó la estrategia de traer dirigentes que no provengan del kirchnerismo. Esta semana el sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo ratificó su respaldo a la candidatura presidencial a De Pedro, al llevarlo por segundo año consecutivo como orador central del Congreso General de la Uthgra y aseguró que será «el futuro presidente». Desde el despacho del dirigente camporista también destacan la mención del exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey quien dijo a FM La Patriada “Para mí Wado es un dirigente super interesante, lo dije y lo sigo sosteniendo, es uno de los que tiene futuro en la Argentina. Hoy es ministro del Interior de un muy mal gobierno y eso obviamente puede afectar su rendimiento, pero creo que es una persona a quien yo respeto y me parece un buen dirigente».

En tanto, el jefe de Gabinete Agustín Rossi adelantó a Tiempo Argentino que lanzará su candidatura presidencial esta semana corta o la siguiente a través de un mensaje emitido por streaming. Por lo pronto, el dirigente santafesino confirmó presencia este jueves 25 en la Plaza de Mayo. Es que fue desde su rol de Jefe de ministros que le sugirió al presidente Alberto Fernández que convocara a la movilización del 25 a Plaza de Mayo para escuchar a Cristina. Y luego retuiteó el posteo presidencial. Los une el recuerdo de la asunción de Néstor Kirchner.

Daniel Scioli se mostró este sábado con la ministra Victoria Tolosa Paz y los dirigentes del Movimiento Evita Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro, en la Feria de la Economía Popular y el Cooperativismo que se realizó en Plaza de Mayo, una foto que da cuenta de los realineamientos de los dirigentes que se habían entusiasmado con una candidatura de Alberto y que ahora militan la precandidatura del exmotonauta.

Por lo pronto, todas las piezas están en el aire y, si bien Cristina movió varias fichas esta semana, todavía no está dicha la última palabra. No hay certeza sobre si habrá PASO con una, dos o más listas. Y no se sabe quién será su elegido definitivo, que deberá superar el piso impuesto. Habrá que ver qué dice este jueves ante la multitud.

Por: Gimena Fuertes