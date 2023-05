Juez electoral de Formosa asegura que «no existe ningún impedimento» para la candidatura de Gildo Insfrán

Esa ambigüedad no ocurre «con nuestra Constitución, donde no hay margen de otra interpretación«, aseveró Moreno y señaló que «te puede gustar o no pero es lo que se estableció desde la convención constituyente en el año 2003 a la fecha», momento en que el asunto ya «había llegado a la Corte (Suprema Nacional) y fue rechazado porque se entendía que no se podía avanzar sobre las autonomías provinciales».