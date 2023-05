San Juan: las listas de Uñac ganaron el 75% de las intendencias, aunque la capital fue para Juntos por el Cambio

«Contra los propios deseos de la oposición y también del frente al que yo pertenezco, es una lástima que en la noche de hoy, que podríamos ser electos gobernador y vice (junto a Cristian Andino), nos vamos solamente con un triunfo en la mayoría de lo departamentos. Precisamente ante esto, no sé cómo va a ser el próximo gobernador para poner equilibrio con la cantidad de funcionarios electos de nuestro espacio», dijo el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, en una conferencia de prensa brindada después de las 22 horas del domingo.

Para entonces, el lento escrutinio demostraba un triunfo de su espacio político en «14 o 15 departamentos y colocamos unos 23 o 24 diputados provinciales en la Legislatura. Técnicamente hemos triunfado en el 75% de la provincia», según el análisis del propio Uñac.

Críticas a la Corte

Claro que no faltaron las duras críticas hacia la Corte Suprema de Justicia: «La Corte ha destratado a los sanjuaninos y provocó inseguridad jurídica en la provincia, ya que la categoría de gobernador y vice fue sustraída de estas elecciones. Ellos tienen que notificar al candidato, pero no lo hicieron y torcieron un montón de cosas. Sin embargo, no modificaron la voluntad de los sanjuaninos que se expresaron en un 70% a pesar de una medida suspicaz y sorpresiva», expresó el mandatario sanjuanino, que aun no se sabe si será o no candidato a la gobernación.

Por último, sostuvo: «Si nos hubieran dejado elegir gobernador y vice, hubiéramos ganado con cualquier sistema electoral, porque nuestro Frente de Todos sacó el 51% de los votos y Juntos por el Cambio sacó el 35 o el 36%»

Juntos por el Cambio se quedó con la capital

Los lemas de Juntos por el Cambio, con la diputada nacional Susana Laciar a la cabeza, ganaron la intendencia de la capital de San Juan, hasta ahora gobernada por el justicialista Emilio Baistrocchi, quien reconoció la derrota en una conferencia de prensa.

Baistrocchi dijo que «hay una tendencia irreversible y Susana Laciar ganó la intendencia por entre 12 y 14 puntos de diferencia».

El jefe comunal, que gobernará la capital hasta el 10 de diciembre, dijo que «este resultado nos ha sorprendido porque pusimos todo», pero sostuvo que «a la luz de los resultados, nos ponemos a disposición para avanzar en una transición ordenada».