Autoservicios apuntan al Gobierno por la elevada inflacion

«Si bien en su acusación habla de pequeño comerciante en general, nos atribuimos el cargo ya que de nuestro sector alimentos, es lo que más preocupa a los consumidores porque en nuestro país ‘granero del mundo’ ya no se alimenta la totalidad de sus habitantes, siendo esto de extrema gravedad que vulnera el derecho principal de todo ciudadano», se explaya la CGA.

«En su afán de encontrar algún responsable, el Presidente acusa sin examinar sus palabras; esto puede generar algún desorden social que perjudique a nuestros representados, y en ese sentido, si desgraciadamente ocurriera, lo haremos responsable», agrega la entidad.

«Sepa el Sr.Presidente que si nuestro sector no puede tener el programa de “Precios Justos, se debe a que desde su mismo gobierno no pudieron garantizarnos abastecimiento y precios mayoristas acordes a nuestra comercialización, ya que no somos formadores sino trasladistas de precios», finalizan.

Por Francisco Martirena