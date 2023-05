La Defensoría rechazó la designación del delegado municipal de Sierra de la Ventana por su vinculación con la dictadura

El pedido del organismo está relacionado con la necesidad de que se garantice la efectiva vigencia de los derechos humanos de las y los bonaerenses, por lo que entiende que el nombramiento de funcionarios debe atender a un exhaustivo examen de idoneidad enfocado principalmente a las competencias ético-institucionales, lo que en este caso no sucedería.

Las actividades del Batallón de Inteligencia 601 tuvieron que ver con directivas que fijaron las prioridades operacionales y la estructura organizativa de todas las fuerzas para la implementación del aparato represivo. Quienes no han sido mencionados por victimas sobrevivientes siendo parte de la estructura organizativa y compartiendo el mismo accionar que los vincula con participes identificados, no pudieron ser ajenos a los hechos que se juzgan.

Por todo esto, la Defensoría, que intervino luego de recibir un pedido de un grupo de vecinos y vecinas que manifestaron su oposición y preocupación por el nombramiento, considera que la actuación de Baamonde durante la dictadura lo inhabilitaría desde una perspectiva de derechos humanos a ocupar el cargo al que ha sido designado,

por Arnaldo Botto