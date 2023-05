Hugo Passalacqua, el hombre que mantuvo la hegemonía del Frente Renovador de la Concordia

Unos 950 mil misioneros habilitados este domingo debían elegir al próximo gobernador de la provincia. Y lo que se rumoreaba, llegó: Hugo Passalacqua volverá a la Casa de Gobierno, lo que confirma la hegemonía del Frente Renovador de la Concordia (FRC), coalición que gobierna el territorio colorado desde 2003. «Sabemos todos que los misioneros se quedaron con un gusto a más con Hugo. Si el pueblo quiere, puede volver», dijo, en 2019, Carlos Rovira, fundador de la coalición provincial y conductor de la política misionera desde la presidencia de la Cámara de Representantes. Un presagio de lo que pasó este domingo, con un triunfo que triplicó al candidato de Juntos por el Cambio

Las elecciones en Misiones, que coincidieron este domingo con el llamado a las urnas en Jujuy y La Rioja, fueron la segunda gran prueba electoral del año. El primer llamado había ocurrido a mediados de abril en Neuquén y Río Negro, donde también se pusieron en juego la continuidad de partidos provinciales. Alberto Weretilneck logró revalidar el dominio de su Juntos Somos Río Negro, mientras que el Movimiento Popular Neuquino perdió su hegemonía, luego de 60 años en el poder provincial.

«Estamos en un espacio político provincialista, lo llamamos misionerista por el nombre, con ideas propias, que son ideas de la gente», reivindicó Passalacqua en los últimos días de campaña, sobre el partido fundado en 2003 por el ex gobernador Carlos Rovira. El gobernador electo, actual vicepresidente de la Cámara de Representantes provincial y ex gobernador en el periodo 2015-2019, de origen radical, fue parte de aquella fundación como también otro ex gobernador proveniente del radicalismo, Maurice Closs.