“El triunfo provincial llevará al triunfo nacional”

El gobernador Axel Kicillof tuvo este jueves el primer encuentro masivo con un grupo de organizaciones sociales que pidieron abiertamente por su reelección. La postura de los grupos territoriales que se reunieron en el cierre del Congreso Provincial de Barrios de Pie se suma a la que ya expresaron representantes de la Confederación General del Trabajo en la provincia, distintos intendentes e intendentas, y funcionarios de su gobierno. Más temprano, el propio Kicillof manifestó su deseo de continuar al frente de la provincia de Buenos Aires. En su discurso durante el Congreso no dijo nada al respecto, pero no evitó las definiciones. “De acá va a surgir el triunfo provincial que va a dar el triunfo nacional», aseguró.

Además del gobernador, estuvieron en el escenario Daniel ‘Chucky’ Menéndez, Secretario del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario, y la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Natalia Souto. A lo largo de los tres discursos hubo un eje conductor: el estallido económico, político y social del 2001 que tuvo como emergente las organizaciones en los barrios populares, y la crítica a las “recetas neoliberales” que, afirmó el mandatario provincial, “quieren volver a vender”.

“Hoy, más allá de que experimentamos dificultades, los personeros de la derecha tienen que entender que el pueblo argentino no va a dudar más y que no cambio de idea”, afirmó Kicillof ante los 5.000 militantes presentes en el camping de Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (SOSBA). En el acto también estuvieron presentes dirigentes territoriales del Movimiento Evita, y de la 25 de Mayo, entre otras agrupaciones.

Retomando la referencia a los meses posteriores a la caída del gobierno de la Alianza, el gobernador hizo hincapié en que la intención de la “derecha” era dividir a los trabajadores y a las trabajadoras. “Querían separar a quienes perdían su trabajo de quienes lo podían preservar”. Bajo esta línea de análisis, recordó que la organización en cooperativas y comedores permitió que “no se vuelva para atrás” en materia de políticas públicas económicas. “En vez de generar desesperanza, se generó organización y resistencia, producción y trabajo, y eso son los movimientos sociales”, afirmó ante el aplauso de las agrupaciones presentes.

Con esta lectura, y sin dar nombres, el gobernador apuntó contra quienes “hablan en los medios de comunicación porteños” y los invitó a recorrer los barrios de la provincia de Buenos Aires. “No conozco un solo bonaerense que no quiera poner su granito de arena para hacer grande a nuestra provincia”, sostuvo.

En ese contexto, el mandatario reiteró el pedido para que se acabe «la proscripción y la persecución» contra la vicepresidenta, Cristina Kirchner. “Quieren disciplinar a dirigentes que no entendieron que para conseguir conquistas hay que enfrentar al poder”, sentenció al respecto.

Mientras los aplausos y el pedido por su reelección se vitorearon entre el público, el gobernador apuntó a la oposición y lo volvió a comparar con lo sucedido durante los años noventa. “Cuando hablen de ajuste y dinamitar el Estado, pregúntense qué derecho nos quieren quitar y con qué de lo que es nuestro se quieren quedar”, dijo a la militancia, a la que pidió «mantener el camino de la militancia y la lucha».

Los intendentes Mario Secco (Ensenada) y Fablian Cagliardi (Berisso) presentes en el acto

En alusión a los espacios políticos donde, consideró, prima una política anclada en las redes sociales, el gobernador apoyó el rol de los militantes en su labor diaria. “Esta es la provincia de Buenos Aires, este es el peronismo, y la red social más importante es la militancia”, dijo y lanzó la única definición electoral que enmarcó en el rol de la provincia y su peso en el padrón nacional. “Es la madre de nuestro triunfo”, afirmó.

Con la premisa de pensar en modo colectivo, en horas previas al acto de Ensenada junto a Barrios de Pie, Kicillof manifestó su genuino deseo de continuar al frente del Gobierno provincial. “El pedido es permanente y yo, obviamente, estoy disponible para esta tarea”, afirmó en una entrevista a Crónica TV.

Más allá de eso, dejó en claro que las decisiones de cara a definir las candidaturas será producto de un debate interno del Frente de Todos. “Escucho las voces que ustedes dicen, pero formo parte de un espacio que es colectivo y esto forma parte de una estrategia general”, señaló el gobernador, que hoy continuó cosechando adhesiones para reelegir, algo que María Eugenia Vidal no pudo hace en 2019.

Daniel Menéndez, principal dirigente de Barrios de Pie y partícipe del espacio La Patria de los Comunes, aseguró que el espacio está “calentando motores para salir casa por casa y hacer frente a la estigmatización, pensando que muchas conquistas iban a estar en el presente y por eso hay que seguir dando el debate”. “Había una necesidad, y la transformamos en participación”, señaló y consideró que es necesario dar «una batalla cultural». «Axel es quien mejor nos representa para dar esa pelea”, afirmó.

Endureciendo su discurso, el dirigente barrial apuntó contra «la derecha». «No dura dos segundos Larreta con su programa, no dura una semana de gobierno si quiere avanzar sobre los derechos de las y los trabajadores», enfatizó Menéndez en relación a las últimas declaraciones del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio y su intención de llevar adelante una reforma laboral. «No avanza un milímetro Milei, porque no va a poder tomar una decisión sin que se inunden las calles de la Argentina impugnando su modelo de exclusión y hambre y de mala gente», se despachó también contra el economista libertario.

“La gestión de Axel es contundente”

Con esta frase, la diputada nacional Natalia Souto definió el motivo por el cual, más allá de una realidad económica apremiante por la inflación, los barrios populares consideran necesaria le reelección de Kicillof. Al finalizar del encuentro, la legisladora conversó con Buenos Aires/12 y respaldó, entre otras decisiones, el desarrollo de obras llevado a cabo por el gobierno provincial, algo fundamental para mostrar la diferencia con la gestión de Vidal, a la que consideró como “muy mala”,

“Creo que hay una diferencia con lo hecho a nivel nacional y es un desafío porque si en lo nacional no tenés un buen desempeño, arrastra”, analizó la dirigente que durante su alocución desde el escenario criticó las agresiones hacia los bonaerenses de parte del legislador porteño, nacido en Nueva York, Roberto García Moritan. “Hace poco dijo que la provincia es el origen de todos los males”, recordó y le hizo una invitación: “que se saque las botas, se pongan las zapatillas, y venga a ver todo lo que construyó nuestro compañero gobernador con todo su equipo luego de la desastrosa gestión de Vidal”.

La seguridad es otro de los ejes del debate en los barrios en la provincia, según relatan sus dirigentes. Justo en la previa al acto en Ensenada, Kicillof participó del egreso de casi 3.500 polícias, los primeros con una formación que el ministro de Seguridad, Sergio Berni, definió como de “aproximación barrial”. Consultada al respecto, Souto explicó que no es que en el territorio se pidan más policías, sino que “se piden soluciones a la inseguridad que no tengan un tinte represivo”.

En ese sentido, una de las principales preocupaciones de la dirigente de Barrios de Pie es el avance de un discurso que propone “viejas recetas” que ya fracasaron. “Es una realidad que el discurso de Milei se encuentra extendido en los barrios, y eso tiene que ver con la desinformación y con lo que falta resolver», dijo, aunque no consideró que ese sea el pensamiento generalizado de la población. “No creo que se haya derechizado el discurso, sino que es una reacción”, sostuvo Souto.

«Cuando se discute, los argumentos se caen», dijo la diputada que adviritó que los dirigentes de la oposición hablan desde los medios de comunicación pero “no están en los barrios”. Este análisis lo trasladó a su cotidianidad territorial en Vicente Lopez, distrito del que es oriunda. Allí, el intendente es Jorge Macri, hoy con licencia y precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad. “La mayoría de la gente se indigna y se enoja, porque es un municipio gobernado por alguien que no está”, acusó.