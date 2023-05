Subsidios: Energía aseguró que sobrecumplirá con el recorte que pidió el FMI y defendió la segmentación

«El incremento para el segmento que corresponde al universo mencionado, llamado Nivel 1, será en un consumo promedio de unos $3.000 más impuestos. Para el resto de los segmentos no hay aumento, es decir a 7 de cada 10 usuarios no se les retirará el subsidio a la energía eléctrica. En lo que refiere a esta nueva etapa, aproximadamente el 30% de los usuarios no ha requerido el subsidio o tiene ingresos mayores a 3 canastas básicas ($670.000)», expresó Yanotti.