Eliminan subsidios para hogares de altos ingresos y aquellos que no se anotaron en el registro El aumento impacta sobre los hogares "Nivel 1", de altos ingresos y los que no se anotaron en el registro, y también sobre el excedente de consumo de 400 kwh mensuales para los hogares de nivel medio de ingresos. Los beneficiarios de la tarifa social no tendrán modificaciones.