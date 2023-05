A Javier Milei no le dan las cuentas y prefiere no apoyar a ningún candidato provincial La Libertad Avanza emitió un comunicado en el que aclaró que los partidos que acompañen la candidatura presidencial de Milei no podrán contar ni con el sello partidario en las boletas ni recibirán asistencia económica para la campaña. La Rioja y Tucumán, las dos excepciones. ¿Qué pasará en CABA y la Provincia?